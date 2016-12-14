大福彩中獎號碼08，09，13，16，27，34，39特別號01中廣新聞網 (2016-12-14 21:10)
大福彩中獎號碼08，09，13，16，27，34，39
特別號01
今彩539中獎號碼08，15，34，36，37
三星彩正彩號碼362
四星彩正彩號碼7653
提醒您以上號碼僅供參考，以台彩公司正式公告為準
(開獎日期12月14日)
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