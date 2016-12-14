isCar！重量對車輛性能的影響甚大，這也是動力經過極致調校的超跑或廠車，需對重量錙銖必較的原因，雖然量產車型無法使用高成本的輕量化材料進行打造，但仍可透過改裝來達成輕量化訴求，像是改裝輕量化材料製成的鈑件，或是選用鍛造鋁圈等，而本篇要介紹的Forgeline更厲害了，使用碳纖維材料製作輪圈。

來自美國的Forgeline是一個專門為賽車客製化鋁圈的品牌，像是IMSA、World Challenge、SCCA Pro Racing等賽事的廠車，透過輕量化鋁圈的改裝，可以強化加速、過彎等性能表現，而這些經過嚴苛賽事測試的技術也被運用到市售產品上。

Forgeline這次推出全新「Carbon+Forged Series」輪圈，正如系列名稱所示，產品採用碳纖維加鍛造鋁合金兩種材料製成，依照骨架造型的不同分別命名為「CF201」與「CF202」。

首先是CF201，圈面使用航太6061-T6鍛造鋁合金製成，為能有效控制重量，骨架採用「I斷面」設計，而V形五幅雙肋是鋁圈經典永不退流行的造型，圈面顏色可依照需求進行客製化，再來就是圈唇部分，採用特殊設備製造出桶型碳纖維件，經過抗衝擊、抗損傷以及諸多強度測試，並通過SAE、TUV等認證，與同尺寸的鋁合金圈唇相比，可減輕42%的重量，目前僅提供20與21吋的規格。

CF202主要的差異性在圈面造型部分，採用十幅螺旋狀骨架設計，而每兩支骨架會在圈唇處連接且覆蓋圈唇，設計方式極為特別，圈唇製造方式與CF201相同，一樣可以減輕重量達42%，尺寸也只有提供20與21吋兩種規格。至於價格部分，若是9Jx20的規格，Forgeline官網報價為3850美元〈折合新台幣約12.3萬元〉/顆，有興趣的車友們可直接上Forgeline查詢。

圖片出處：Forgeline