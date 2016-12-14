isCar! 為了感謝廣大消費者長期以來的支持與愛護，台灣奧迪特別於歲末年終推出【Open House空前盛惠專案】，除了享有80至200萬搭配36至60期0%零利率的購車優惠，更可免費獲贈一年乙式險，提供消費者更加靈活的理財方案，享受四環豪華房車的駕馭樂趣和全方位的安全守護，敬邀喜愛Audi的車迷朋友們把握絕佳機會，搶先坐擁四環品牌時尚座駕的樂趣與尊榮禮遇！

Audi全車系【Open House空前盛惠專案】即刻啟動 即刻入主盡享極致駕馭快感

Audi 全車系憑藉著引領時尚和科技風潮的優異本質，以及精湛德式工藝的精心雕琢，早已形塑出四環品牌獨有的前衛魅力，近年來在全球汽車市場屢屢創下亮眼成績，為了回饋國內車迷們的熱情支持，台灣奧迪特別在2016年終歲末之際，針對品牌旗下全車系車款推出【Open House空前盛惠專案】，除了享有80至200萬搭配36至60期0%零利率之專屬購車優惠外，額外再加贈免費一年乙式險，讓消費者能夠透過輕鬆付款的靈活財務規劃，提前實現入主四環品牌的夢想，盡情品味前衛的科技魅力。

引領風尚潮流的豪華房車座駕 全新Audi A6 35 TDI /40 TFSI quattro同步登場

Audi A6 車系自推出以來深受國內菁英客群所喜愛，台灣奧迪於日前追加引進New Audi A6 35 TDI / 40 TFSI quattro兩款全新汽柴油主力車型，二款新生力軍不僅均具備更出色的動力演繹與優異的油耗表現，同時也讓A6車系的產品陣線更形完整，完整滿足不同客群的多樣化購車需求。除此之外，為了進一步滿足熱血車迷能夠輕鬆坐擁融合性能和品味的個性化座駕，台灣奧迪同步加碼推出New Audi A6 40 TFSI / 40 TFSI quattro限量特仕車，針對外觀與內裝部份增加總價值達28萬元的升級配備，包括了S-line跑車套件並升級20吋五輻式鋁圈，為車身外觀增添剽悍的運動氣息，底盤部份也搭載S Line跑車化懸吊系統，大幅提升車輛的整體操控反應和動態表現，堪稱是盡顯前衛科技與動感美學的完美結合。

台灣奧迪誠摯敬邀您蒞臨鑑賞品味Audi汽車的不凡魅力，即刻感受「進化科技，定義未來」的品牌精神，如欲了解更多詳細優惠方案及車款資訊，請上網造訪台灣奧迪官網或電洽Audi全台授權經銷展示中心詢問相關購車資訊。

【台灣奧迪12月各車型空前盛惠專案內容】

【台灣奧迪全台展示中心訊息】

Audi中山 台北市民權西路123號 （02）2585-2886

Audi內湖 台北市舊宗路二段1號 （02）2793-9191

Audi忠孝 台北市忠孝東路三段1號 （02）2751-8855

Audi中和 新北市中和區建一路77號 （02）8221-1312

Audi板橋 新北市板橋區中山路一段180號 （02）2959-5050

Audi桃園 桃園市中壢區中園路467號 （03）435-7899

Audi新竹 新竹市中華路一段257-3號 （03）533-6689

Audi台中 台中市五權西路二段589號 （04）2383-1188

Audi員林 彰化縣大村鄉美港村中山路一段191號 （04）853-9158

Audi台南 台南市仁德區中山路688號 （06）249-3636

Audi高雄 高雄市新莊一路306號 （07）555-5936