中新社上海12月11日電 (馬化宇)短道速滑世界杯上海站的500米賽場11日「複製」了正賽首日的「劇情」，中國名將范可新在自己最為擅長的女子500米項目中再次出現失誤，摔出賽道的她最終無緣決賽。不過，武大靖在隨後進行的男子500米第二次比賽中，為中國隊收穫本站的第二枚金牌。

根據賽事規則，作為短道速滑世界杯六站中的第三站，上海站與首站加拿大卡爾加里一樣，在男女500米項目中設置了兩次比賽。在前一日進行的女子500米第一次決賽中，范可新在與英國名將克里斯蒂爭搶位置中發生身體碰撞，從而失去重心最終名列第四。

遺憾無緣領獎台，范可新11日的女子500米第二次比賽備受期待。作為目前中國短道速滑隊的領軍人物，范可新被外界公認為中國隊在2018年平昌冬奧會以及2022年北京-張家口冬奧會的沖金希望。

在當天進行的女子500米半決賽中，范可新憑藉強勢的起跑，將其他對手甩在了身後。不過在隨後的滑行過彎時，范可新突然後仰摔在冰面上。根據現場回放來看，范可新身後的對手有犯規嫌疑。現場技術裁判在反覆觀看錄像之後，並未對此作出判罰。隨著范可新的出局，中國隊在本次世界杯上海站女子500米的比賽中無一枚獎牌入賬。

不過，近來狀態正佳的武大靖在隨後的男子500米第二次決賽中一騎絕塵，以較大優勢奪得冠軍，他也因此包攬了本站比賽兩次男子500米冠軍。

賽后，武大靖表示，第一次比賽的奪冠讓自己當天的心態更加放鬆。好成績除了得益於起跑的訓練成果外，自己最近的狀態也非常好，尤其是在家門口比賽，奪冠的慾望比較強烈。(完)