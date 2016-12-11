日期:12月11日，第18屆阿含桐山杯中日圍棋冠軍對抗賽在日本京都阿含宗本殿蝸牛庵戰罷，最終柯潔執白150手中盤戰勝河野臨獲得冠軍，並獲得500萬日元獎金。中日雙方對抗成績為13比5。賽后柯潔接受了記者的採訪。

記者：請簡單評價下這盤棋。

柯潔：今天這盤棋有個地方出現了低級的失誤，能贏下來很幸運。

記者：出現低級失誤是否跟你最近比賽日程緊張有關係？

柯潔：有一點關係，出了這個低級失誤外我沒覺得對我有影響，我經常會在這種地方犯錯誤，我會慢慢的改正，我發現我的棋還是有提升空間的。

記者：請評價下你的對手河野臨

柯潔：我打過很多河野臨老師的棋譜，他在日本棋手中對中韓棋手勝率很高，我今天蠻用力下的，盡全力了。

記者：你現在成績非常好這是否對提升自信心有幫助？

柯潔：我最主要的自信來源就是我的成績，如果成績不行的話，那麼自信心也會隨之消散。可以說自信心跟成績是有關係的。

記者：你對日本圍甲的印象，以及對目前日本圍棋的看法。

柯潔：日本圍棋一直都是文化底蘊特別深厚的，我小時都是打日本棋手的棋譜，從棋譜中也學到了不少的東西，還有他們對局中的趣事典故我印象都是特別深刻的。日本圍棋在很多地方都是值得我們學習的。聽說現在日本圍棋的人口在下降，我希望圍棋在日本有越多的小孩子喜歡，我也會圍棋的普及做出自己最大的努力。我也希望日本圍棋越來越好。