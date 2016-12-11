2016-2017賽季中國男排聯賽進行了小組賽最後一輪的比賽，八一隊以3-1擊敗湖北隊晉級八強，四川隊以3-1戰勝江蘇隊，江蘇隊憑藉積分優勢擠掉湖北隊晉級八強。上海隊派出替補出戰，客場以3-2逆轉河北隊，獲得Ⅰ組頭名。北京隊以3-2險勝浙江隊，以十戰全勝的戰績排在Ⅱ組首位。山東隊主場以0-3慘敗於福建隊，天津隊主場1-3負於河南隊。

Ⅰ組：四川3-1勝江蘇 河北2-3負上海 八一3-1勝湖北

四川隊主場迎戰江蘇隊，四川隊以外援萊昂納多主打，而江蘇隊則在張晨的帶領下出戰。首局江蘇隊網上佔據了優勢，以12-8領先，四川隊很快追成18平。張晨和劉向東連續進攻得手，江蘇隊以25-21先勝一局。次局四川隊強攻優勢明顯，以18-13領先。萊昂納多強攻打手出界、曹益銘強攻打中，四川隊以25-18取勝。第三局四川隊以12-8領先，並連續利用反擊得分，18-12。萊昂納多連續反擊得分，22-15。曹益銘進攻得分，四川隊以25-18再勝一局。

第四局四川隊利用萊昂納多強勢的進攻以11-9領先，萊昂納多強攻得手、曹益銘發球得分，14-11。四川隊不斷地發球得分，以22-17拉開比分。曹益銘強攻得手、萊昂納多吊球得分，四川隊以25-19取勝。萊昂納多得到全場最高的32分。

河北隊主場迎戰上海隊，這場比賽無關大局，因此上海隊兩名外援以及主力戴卿堯、陳龍海、張哲嘉等人休戰，派上替補陣容出戰。首局雙方比分交替上升，25平以後上海隊二傳張蘇磊發球失誤、河北隊李董馬亞進攻得手，河北隊以27-25險勝。次局河北隊利用王昊、李董馬亞的進攻連續得分，以25-22再勝一局。此後李春暉、方穎超的進攻發揮出色，上海隊以25-20、25-21連扳兩局。決勝局上海隊完全佔據主動，以15-11拿下，從而以3-2逆轉河北隊。李春暉得到全場最高的29分。

八一隊主場迎戰湖北隊，這是一場爭奪八強席位的生死戰。首局八一隊一直佔據優勢，以25-23先勝一局。第二局八一隊以強有力的發球和進攻壓制了對手，以25-17再勝一局。第三局湖北隊以11-9領先，並以25-20扳回一局。第四局八一隊很快就以25-12輕鬆取勝，以3-1擊敗湖北隊。湖北隊宋陽得到全場最高的19分。

小組賽全部結束，上海隊九勝一負積26分排在首位，四川隊七勝三負積20分排次席，八一隊五勝五負積17分排在第三位，江蘇隊四勝六負積11分排在第四位，湖北隊四勝六負積10分排在第五位，河北隊一勝九負積6分排在第六位。上海、四川、八一、江蘇四支球隊晉級八強，湖北和河北隊將參加9-12名的爭奪。

Ⅱ組：山東0-3負福建 浙江2-3負北京 天津1-3負河南

浙江隊主場迎戰北京隊，北京隊派上了前幾輪因傷休戰的外援桑德，年輕選手江川、劉力賓、孫育博、張振東以及名將梁春龍。首局北京隊以25-23先勝一局，次局浙江隊發球發揮出威力，以25-23扳回一局。第三局浙江隊打的順手，以15-10領先，並以25-23取勝。第四局江川和桑德的進攻連續得分，北京隊以25-20取勝。第五局北京隊氣勢如虹，以15-11取勝，從而以3-2戰勝浙江隊。江川得到全場最高的26分，桑德得到23分。

天津隊主場迎戰河南隊，首局河南隊在崔建軍和焦帥的帶領下以25-22先勝一局。第二局天津隊以21-17領先，並以25-21扳回一局。隨後河南隊佔據了場上的優勢，以25-21、25-23連勝兩局，以3-1力克天津隊。崔建軍得到全場最高的33分。

山東隊主場迎戰福建隊，首局主力發揮欠佳，以17-25失利。第二局換下主二傳李潤銘以及主力副攻耿鑫，但仍以16-25告負。第三局山東隊大面積換人，但並未收到效果，以14-25再輸一局，從而以0-3告負。福建隊陳建禎和林國淋均得到全場最高的13分。

小組賽全部結束，北京隊十戰全勝積29分排在首位，河南隊六勝四負積16分排在第二位，山東隊五勝五負積15分排在第三位，天津隊四勝六負積14分排在第四位，福建隊三勝七負積8分排在第五位，浙江隊二勝八負積8分排在第六位。北京、河南、山東、天津隊晉級八強。福建、浙江將參加9-12名的爭奪。

（冰雪季節）