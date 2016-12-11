日本周刊雜誌《POST7》在12月11日爆料說，日本乒乓球明星石川佳純有男友，而且身高比她高30公分，是個1米85的大帥哥。該雜誌在最新一期中放出了石川佳純和「男友」約會的場景，包括照片，吃鐵板燒，甚至連最後在卡拉OK唱了什麼歌都一清二楚（估計是隨後馬上進入了該卡拉ok房間，查看了通信點歌單）。

周刊《POST7》說，東京都時隔54年，在11月就下了雪。11月23日傍晚，在著急回家人群擁擠的池袋站內，有一對情侶引人注目，身高1米85的一名帥哥身邊站著和她身高相差30公分的一名女性。

女性抬頭看著男性說，「你想吃薄脆米麵餅（注：一種餅乾類小吃）嗎？」，隨後把在車站裡發售剛剛買來的米麵餅拿了出來，一直在看著男生的這個女性就是女子乒乓球界的偶像，23歲的石川佳純，這是12月12日發售的周刊POST將會給出的報導。（注：這篇文章是翻譯的網路版，為周刊POST故意在刊物銷售前給出的宣傳策略之一，當年福原愛和錦織圭約會也是這樣報導的）

石川佳純在曾經參加過國家運動會的母親的指導下，7歲開始拿起球拍，歷史最年輕14歲就成為了日本國家隊的代表。在倫敦奧運會上，她獲得了團體銀牌，里約奧運則是團體銅牌，目前個人單打擁有日本世界最高的排名世界第五，無論人氣和實力，她都是日本乒乓球界的王牌。現在石川佳純正在為了在東京奧運會獲得獎牌而努力訓練。

乒乓球關係者說，在里約奧運會單打輸給朝鮮的金鐘后，石川佳純懊悔的哭了，回到國內她搬家到了訓練場附近的公寓，每天上下午拚命訓練，一直在進行乒乓球的提高。

這天顯然是石川佳純休息日。讓我們回到池袋車站的舞台，不一會又來了一名年輕的女性，那就是石川佳純的妹妹，19歲的石川梨良。（這確實是約會？還有電燈泡？）

石川佳純把男生介紹給了自己的妹妹，隨後男生在前，姐妹在後，前往高級的鐵板燒飯店吃晚飯，進入雅間后，不斷能聽到裏面傳出石川的笑聲和「好棒。」「啊，再沒有更好的了。」「這樣笑我還是第一次。」的歡聲。（日本記者貼門盜聽好敬業啊）

服務員多次向雅間送去了每次被認為是「燒酒割」（一種日式酒喝法，大約40或者50度的日本燒酒倒入熱水稀釋，一般是1-2份燒酒加8-10倍的開水）2杯分的量，吃飽喝足後走出鐵板燒的石川佳純小臉上已經紅撲撲的了。

隨後，這3人又前往卡拉OK進行了二次會（意思是，一天晚上喝兩頓），石川佳純在卡拉OK點了JUJU的歌曲「充沛的溫柔」，而她的妹妹則在一開始唱了星野源的《戀》。

《戀》這首歌曲是人氣電視劇《迴避雖然是恥辱但管用》的主題曲，一般唱歌的人們會一邊唱，一邊跳所謂的「戀舞」，從房間里傳出非常大的卡拉OK的聲音，合著妹妹的歌聲，石川和男性是否也在跳這種戀舞呢？

晚上23時半，三人走出了卡拉OK店，走向車站，男性在石川的身邊，身後是她的妹妹，因為這幾個小時，兩個人的距離更近了嗎？

「我和你不是一個方向，再走就遠了，別送了。」在石川佳純溫柔的視線注視下，男性和姐妹倆一起到換乘站后，1個人離開走了。

據說和石川有關係的人說，在男性離開后，妹妹問石川：「怎麼樣、怎麼樣。」石川佳純笑著回答說：「那邊好像沒這個意思吧。」

石川佳純周邊的人評價說，「最近石川佳純突然感覺變漂亮了，以前她根本對打扮沒興趣，甚至用普通剪子自己剪劉海，而現在則是去六本木的高級美容師來理髮，此外還開始戴假睫毛，也開始拿名牌包逛街，真的已經成大人了。」

是這個男性幫助石川佳純變身了嗎？

問詢石川佳純的經紀人辦公室，得到的回答是：「這個男性是NHK大阪放送局的出鏡記者，專門負責石川佳純採訪的，所以沒有交際這回事，這次外出吃飯，石川佳純的經紀人辦公室和她的母親都知道。」

石川佳純是在大阪上的中學和高中，當時大阪放送局一直對她很關注，所以在石川佳純猛訓練的間歇，才會有這樣機會吧，確實是個很有訪問能力的出鏡記者啊。

前輩福原愛在奧運會後結婚，當時也有人問石川佳純什麼時候舉行儀式，對此石川回答說：我希望到東京奧運會之前，一直集中注意力在乒乓球上。看來KASUMI的戀舞要到2020年之後了。

以上是日本周刊雜誌原文，日本記者這狗仔精神，也令人汗顏。

（周超）