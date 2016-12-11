校園暴力！廣東小學生爭搶籃球場攜刀刺死同學北京新浪網 (2016-12-11 18:02)
小學生因爭搶籃球場引發命案
日期:12月11日消息，據「清遠電視台」新聞報導，日前，廣東省清遠市清新區浸潭鎮一小學內發生一起命案，兩名學生因為爭搶籃球場產生衝突，學生馮某攜刀將另一學生梁某刺死。
事件發生后，當地警方第一時間出警控制了嫌疑人，並對事發現場做了處置。清遠電視台記者趕赴事發小學，對校方校長、老師及學生都做了採訪，還原了事件發生的過程。據學校同學描述，事發前，五年級學生馮某與六年級學生梁某曾因爭搶籃球場產生矛盾，昨日中午，在馮某班級門口，他與梁某發生口角，馮某持刀刺中梁某胸口，值班老師趕到時，梁某已倒在血泊中。最終，梁某因傷勢過重搶救無效死亡。
據了解，肇事學生馮某在學校中較為調皮，班主任曾多次對他進行約談教育，但是其班主任也沒有想到，馮某最終竟然釀出如此慘劇。經調查，馮某作案的工具是一把10厘米的摺疊小刀，校方明文規定，禁止學生攜帶管制刀具進入校園，校長表示，馮某或許是將刀藏在書包中帶入了學校。
那麼，肇事人馮某將為自己的行為付出怎樣的代價呢？據律師解讀，馮某目前只有12歲，因馮某系未滿14歲的未成年人，他將不會擔負刑事責任，其監護人需對被害者家屬做出經濟賠償。不過，律師同時也強調：「對於屢教不改、行為特別惡劣的，也可以送至少兒管教所進行管教。」
（小鮮肉）
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