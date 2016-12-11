「嫘祖杯」第29屆中國圍棋名人戰由人民日報社、中國棋院主辦，所有職業棋手均有資格在新浪棋牌網上報名參賽。職業網路預選賽於2016年12月15日至19日在新浪圍棋上進行，錄取8人進入本賽。報名截止日期為2016年12月11日，請填寫姓名手機身份證並添加微信號leexinzhou謝謝。

比賽時間：2016年12月15日起每晚20時

比賽地點：新浪圍棋職業網選廳

比賽時限：每方30分鐘，3次1分鐘讀秒

比賽貼目：黑貼3又3/4子(7目半)

遲到時限：開賽后遲到15分鐘以上者按棄權處理，棄權選手將失去後面參賽資格。

新浪網選稍後公佈，請邀請對手進行分先友誼對局，棄權或比賽獲勝后，請向微信號leexinzhou或在線網管報告比賽成績(勝方ID 勝 負方ID)

對於作弊行為的處理：任何作弊行為都是本次比賽堅決抵制的，一經發現將取消作弊者的參賽資格。

比賽出現異議時處理：如果參賽選手對比賽結果產生質疑，請儘可能多地收集相關證據(如截圖、保存 棋譜等)，同時在第一時間與在線網管聯繫。

嫘祖杯第29屆中國名人戰報名：

陳翰祺，張紫良，石金昊，季力立，汪雨博，喬然，陳浩，謝科，舒一笑，黃一鳴，丁世雄，趙中暄，王世一，屠曉宇，楊楷文，韋一博，李必奇，王嘉寶，柯潔，李軒豪，張俊哲，劉兆哲，嚴歡，陳正勛，石豫來，王祥雲，許儉穎，王昊洋，王澤錦，許嘉偉，李成森，沈沛然，吳天，辜梓豪，王碩，何語涵，國宇征，李修全，陳棟如，陳賢，陳玄，陳玉儂，陳昱森，陳梓健，丁浩，高恬亮，黃昕，李樂，李翔宇，魯俊仁，馬如龍，馬逸超，孟泰齡，潘偉健，宋容慧，湯靖軒，王裕子，許瀚文，薛冠華，堯瀟童，戰鷹，趙貫汝，周泓余，周元俊，楊梓，李昂，李欽誠，尹航，趙一方，馬光子，羅岩，張子涵，潘陽，曹瀟陽，張強，於之瑩，王劍坤，馬笑冰，黃子萍，嚴在明，孫騰宇，范胤，童夢成，黃奕中，陳一鳴，王子昂，肖琪，曹又尹，蔣其潤，鄔光亞，李赫，李華嵩，李維清，謝赫，周逵，陸敏全，范廷鈺，胡鈺函，李繼豪，鄭胥，趙晨宇，潘亭宇，王爽，陳豪鑫，焦士維，魯佳，張濤，范蘊若，胡傲華，應一韜，夏晨琨，袁亭昱，伊凌濤，劉宇，黃明宇，邱金波，劉宇航，何暘，陶然，黃靜遠，柳琪峰，檀嘯，寇政岩，尹渠，陳亞峰，高宇，楊一90，胡然閔，胡耀宇，張立，許嘉陽，郭聞潮，周賀璽，周玉川，蔡文鑫，黨毅飛，黃雲嵩，陳耀燁，張東嶽，郭信驛，江維傑，程宏昊，廖元赫，羋昱廷，秦悅欣，吳震宇，楊文鎧，陳思源，侯靖哲，唐韋星，韓一洲，高星，柁嘉熹，王星昊，陶欣然，蔣佶豆，曾志豪，羅楚玥，陳旭東，劉慧玲，白豫林，陳必森，董明，王超，孫力，楊鼎新，鍾文靖，廖行文，彭立堯，李萬鵬，王垚，蔡競，常昊，李銘，趙毓彩，王音靈水，時越，鄭宇航，陳文政，謝爾豪，張天歌，唐吟嘯，戎毅，周睿羊，古力，毛睿龍，古靈益，李劼，許振宇，王磐，朱元豪，徐澤鑫，崔超，趙奕斐，蔡文馳，潘昕瑋，程觀，丁烈，潘非，張家豪，錢留儒，萬樂奇，陳陽，李建宇。

名人戰規程