辛基拿他在休斯頓當6年總經理時的一個事情舉例，在那兒他會向里克-阿德爾曼教練提供數據支持。「我們會按照他喜歡或者可以預見的方式向他提供數據，」辛基說，「當他在飛機上拿著一杯酒坐下的時候，有人就會走過給他兩疊數據，把它在他的筆記本上調試好然後走開。這兩疊數據都是和下場比賽有關的東西，因為這是他會開始考慮下一場比賽的時候，」辛基說，「這不是早上8點的日常郵件，他會說，『刪了它，我不看郵件，』或者說，『我被其他郵件分心了』。不，讓整個體係為他工作。作為主教練，他是絕對優先權。順便，他有可能會不戴眼鏡，所以字體得是25號大小。」

就在辛基說話的時候，軍不住點頭。就像很多辛基的朋友一般，他並不是一個籃球人。但同樣，在聽到辛基從76人離開后，軍試著勸說他加入NVF，卻沒有成行。「薩姆當然是人才，」軍說，「我知道就有6個人不想他再回到NBA了，因為他們都想雇他。他對受管轄行業有著獨到的見解，我們把體育不看作是這一領域的，但實際上它就是。」

雷-布拉福德，是他的另一個創辦了雲杉健康的朋友，把辛基的能力描述為「持續地能把問題以一種通用的可轉化的方式去看待」。在會談中，辛基會一直對創意吹毛求疵，直到找到了漏洞。他會用類比的方式，把複雜的想法簡單化，再把這些量身打造給他的受眾。（在解釋休賽期招募自由球員的困難性上，他問斯坦福的學生，「究竟怎樣才能讓你去弗羅里達亞特蘭大大學而不是來斯坦福呢？」）因為他的平易近人，他可以很好地內斂其鋒芒。他在會談上會談的一些簡單的事情包括：

「所以在我看來有道理，和我認為你可能會說的沒有太大出入，但是我認為你還有所保留。」翻譯：我目前為止沒有聽到什麼感興趣的，我覺得你對我有所保留。

「讓我們在這裏再深入一點，因為我還是認為你這裡有一些限定沒有表達出來，這個不是問題。」翻譯：顯然你沒搞明白，我還是認為你有所保留。

在提出一個重要觀點的時候（這個例子里，是一個他的朋友正在錯誤地利用他的時間，試著領域擴得更大）：「這可能聽起來挺可怕，但我不認為有多少人會告訴你這個……」翻譯：也許話重了點，但為你好。

隨著時間的推移，辛基的世界觀開始變得清晰了起來。和他在一起消磨時間，就是一刻不停地刷Pocket（他立志要過上「異時代」生活），思考一個人在郵件上面的消耗，再在思維上比現在超前，讓我們這麼說吧，兩個星期。（如同他一個同事說道：「我一直在強調為什麼我們在跑之前先要學會走，但薩姆專注於打造一個更好的閉環」）。在我們相處的日子接近尾聲的時候，我發現我自己在回家后，會開始陷入辛基式的語言習慣，這讓我的太太止不住地樂。「我三年都是這麼過的！」他在76人的前球探韋弗說，「我老婆可能受夠我了，因為我一直在嘗試去把她在工作中的幾率進行分類。我完全被洗腦了，但是我想這之所以有吸引力的一個方面就是，我會在生活中看到很多例子，並且它們效果很好。一個既可以在選秀中應用的例子，也是一個在找公寓或者社交網站上應用的東西。有的時候是看到有效果后就自然而然地養成習慣，但更多的因為是他太可靠了。」

破壞者們會更容易滋生出強烈的情緒來，辛基和費城的分手，在聯盟很多地方都因為不同的原因而受到歡迎。（經紀人覺得被少付錢了，其他人覺得他不尊重比賽。）

還是有一些人會心存敬仰的。「我是薩姆的大粉絲，」馬克-庫班在9月的時候說。莫雷是辛基之前在休斯頓時的上司，當然不能算完全公允，但他依然對弟子很樂觀。在被問到是不是辛基的方法會被再次接受時，他說：「百分百會的，首當其衝的是，費城會變得非常非常好，這是一個競相效仿的聯盟。第二，每一年都會有更好的、更聰明的老闆。」莫雷說他當時雇傭辛基只「花了一秒」，但那時候「我不認為他會感興趣，他註定是要做大事的人」。「我的建議是，跟著辛基混，他可是個潛力股，」莫雷補充道。

差不多有五六個其他的總經理和管理層——源自一份不科學嚴謹的調查——也表達了同樣類似的觀點。有一些則指出，當球迷和媒體還在被敘事迷得七葷八素的時候，聯盟內部的人早就向前看了。「薩姆讓人尊敬，這是最值得肯定的、最重要的事，」一個總經理說。其他人則指出，只要是對他的理念有信心，那辛基就會很受老闆歡迎。因為其一，有多少人能做NBA總經理？在所有這些人選中，有多少人是真的有計劃的？（看看過去十年的國王。）在費城，辛基被認為是嚴苛的談判家，有時候會對他不利。但至少有一個對頭總經理認為他的名聲的建立，有一部分是因為辛基的沉穩和耐心太讓人驚駭了。他知道他想要什麼，他也願意為其付出等待。在職業體育領域這並不多見，正如一名管理層所言，這是一個「老實說我們大多數都是循規蹈矩」的地方。

有一件事他們是有共識的：想要再拿到一個重新去當總經理運轉球隊的機會，而不是一個顧問或者助理的角色，辛基需要從失敗中吸取教訓。「交流現在是工作的很大一部分了，」一個球隊總經理說，「你不能忽略掉這個。」一名前同事指出，鑒於他對於「舍小我成大我」這個理念的執迷，有時候會讓他迷失。「我認為，馬後炮地看，他的媒體策略是錯誤的，」一名同事說，「我認為出發點是好的，他認為暴露一些事情，或者做一些會言過其實的東西，會讓球隊付出代價，失去競爭優勢。」這又特么的回到敘事這事兒上了了，很難讓你把這些聯繫到一個你不認識的人身上。

就他個人來說，辛基是一個吾日三省的信徒。他支持好記性不如爛筆頭——他隨身帶著一個皮邊的筆記本——因為這會逼迫你去反駁你最初的預測和見解。他現在承認了，他可能是該對球員經紀人和善點：「我可以帶大衛-福爾克一起出去吃飯跟他說抱歉的。」是的，他本可以更好地跟人溝通：「現在，坐在我現在這個地方，也許我本該更關注故事性了。」（辛基的競業禁止令讓他不能對老闆們有評論，但他還是說：「無論如何我對他們只有讚美之詞。」）至於他受到崇拜這件事——蓄著鬍子、聰明的年輕人，穿著印有他肖像的衣服去看76人的比賽——他聲稱自己被錯愛了。在和他助手面見的過程中，他表示他的建議是「冷靜」，因為「在他們過高的期望下我不得不辜負他們」。

當時，辛基說他的確和一些球隊有過非正式的接觸，但他不知道賽季結束後市場究竟會作何反應，也就是他的競業禁止令到期的時候。當然，如果他還會回到籃球世界的話。

當我十月第一次看到他的時候，他看起來不是很確定，他需要權衡，找到一個焦點。「我目前為止一周工作30個小時作用，如果老實說的話，我寧願是50個小時，」他說。當然隨著時間的推移，他會開始迂迴。在11月早些時候，他看起來似乎更篤定了。「我想世界似乎很可能假設我重新充電並且整裝待發了，但還有一些沒完成的，」他在一天晚上這樣說，「我這麼說會讓我陷入麻煩，但是我想我大多數時候磨利了劍鋒就是為了重新殺回來。」

他擔心，這意味著他不會繼續專注於個人的成長。「我不會去10個NBA訓練營來讓我在11個月里得到工作的機會最大化的，」他說，「相比於下個賽季我是否有工作的可能性，我更關心我個人的生活。你學到的東西會隨著時間的推移繼續發酵。我會繼續做我所能做的去保持相關度和警覺性，就2017年來說。但是我非常關注於生活在2027年和2037年會變成什麼樣，我現在該如何播下種子，在到時候能夠開花結果，如果之前並沒有成效的話。」

具體來說，辛基現在最關注的是機器人。就我所能知道的，這個正朝著我們所有人的工作和後代洶湧而來。他推薦看的人工智慧的書和文獻，都是在說無人駕駛卡車會如何榨取中層階級的。他會問這樣的問題：「為什麼你要教你的孩子去打字？」（一個值得思考的問題，他表示，因為很快所有東西都將是語音識別的了。）以及：「你如何為你的孩子準備去面對一個擁有六成失業率的生活？」

機器學習的能力究竟會如何改變籃球現在還不得而知，但是這並不是重點。也許是陣容組合的時間安排以及誰拿著球，也許是合同。對辛基來說，重要的是，第一個利用它的人會最終得到優勢。在一個自由市場環境下，任何人都可以進入，在一個只有30個球隊的封閉市場下，吸收新理念就是去獲得優勢，即便是暫時性的。從這方面考慮，辛基長期的擔憂是一個真正聰明的人，會買下一支球隊，雇傭1，000名工程師並把他們藏在加州山景城的某棟樓里。

所有這些都會給你一個結論，就是如果辛基再為NBA一支球隊效力，他不是得必須再次複製「信大帝」。「他可比這個聰明多了，」一個敵對總經理說，「他就是會為球隊做最有意義的事情。」相對的，辛基會就他在這套系統中能得到優勢，去因地制宜。這也是為什麼對球隊都開始模仿76人擺爛的恐懼從來站不住腳的原因，如果10支球隊都在爭樂透秀，那優勢就沒有了。

研究現在已經到了另一層面了。辛基提到情商和人類優化（他認為強制性接受激光手術對於棒球擊球手而言，會增強他們的擊球視力）可能是在提高技戰術上會成為一個潛在的分化點，訓練技術和機器學習會減少其他方面的優勢。最終的，他還是認為運氣會是最重要的一環。最終，所有的都是對等的，是運氣決定了每一天。

辛基尤其喜歡這個理論，在被問到如何去描述他自己的故事時，他最終想到的主意是，洗洗乾淨，起床，自己去掙好運氣吧。這意味著在機會來臨的時候你得抓得住，這意味著當你有優勢的時候你得去投資，就像他個人的偶像沃倫-巴菲特信奉的一樣。這也意味著等待著合適的時機——最大的機會——隨後全部買進。

在我們相處的這段時間里，辛基用不同的方式解釋了這個理念，但是他可能是在無意之間做了最好的一次闡釋，那是在某個晚上他和斯坦福研究生們交流的時候。主題是確定性，辛基可能是因為開了一整天會累了，或許是在那個時刻進入狀態了，總之他用了一個不同尋常的個人經歷舉例。

「直到我遇到我妻子之前我都是一個很好的學生，」他告訴這些二十來歲的年輕人，「之後，就像我的所有精力都轉移到了那邊直到她答應了我。」學生們都笑了。「我不是開玩笑，」辛基說，「我的所有能量都轉移到那兒去了，差不多有一年半之久。我最終沒有淪為壞學生，但是我認為我的時間規劃上是的，讓人震驚。」他環顧一圈，接著說：「順便說一句，我做的最好的一件事，有著巨大利潤的，就是這件事，我這輩子最大量級的一次，甚至都沒有一個接近的。我見了我的一些朋友——我對每件事都很嚴肅——我問他們，『這個重要嗎？』重要？那就全力投入。如果一件事是對的，那你為什麼不投入去讓其實現呢？」

現在，這幫研究生們都安靜了，事情走向了他們沒有想到的方向，他們想到了他們自己的生活。「這是一個例子，」辛基邊向前傾身邊說，「當然你在理性思考的時候都要謹慎，但是我想這個道理在其他地方也行得通。人們對於近在咫尺的東西都願意去爭取，自律就是你想要的、你很想要的和你非常非常想要的之間的差別……我想人們總是不會隨便拿出這樣嚴苛的態度去面對隨便什麼事兒，除非是重要的。因為相比於一些重大的決定，他們更願意去做很多的小決定。」

伴隨著這句話，辛基說完了，讓思緒在空中回蕩。學生們坐在那兒凝視著，在那個瞬間，「信大帝」這件事的確很有說服力。

最後一幕，在斯坦福校園裡，中心廣場的南邊。一次在威爾考克斯天文台附近的遠足，已經過了「大碟」（斯坦福附近的一個射電望遠鏡）。惹眼的健美金髮女郎，穿著緊身褲競走，從我們身邊經過。

一邊走著，辛基談起了比爾-貝利切克讓他著迷的聰慧，以及他對丹尼-安吉的敬仰，以及想找到一個好的內線教練有多難。說著說著，他停了下來，捧起了一堆土，揚到了天上，都掩住了天空上萬的星系。這是一個有用且正確的鍛煉方式。

正常情況下，這該是我們會把所有故事籠絡完的節點了，畫完這道弧線，顯示這個主人公的旅程要麼改變了他，要麼是他如何改變了世界。

但那是遵循敘事的方法，並且在寫辛基這樣的人的時候似乎不應該這麼寫，因為他的故事還沒完呢。這是辛基行動第二部嗎？也許，誰知道呢？一個像辛基這樣的傢伙會有很多行動。他可以做一些完全讓我們出乎意料的事情，他可以做個總經理，可以做個作者，或者在視野中徹底消失。

所以更恰當地、理智且坦誠地說，讓這個故事就寫到中段，就在某個地方戛然而止就好。

就像，這麼說吧，就這兒。

（轉自OnFire）