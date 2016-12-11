我叫威斯布魯克，這是我的故事。

1988年11月13日我出生在長灘，父母所營造的家境雖不富足，可也算殷實，老媽每天從學校自助餐廳回家準備晚餐，父親則會丟掉麵包廠工作的疲憊，帶著我到公園與他的好友們一起打野球，和現在的你們生活規律基本相同吧。可接下來的波折可能賽場之上你聞所未聞，而那才是最真實的自我。

曾經問過父親為什麼帶我去球場，是看到了我的潛質和未來天賦？可父親誠懇的說，當時是無法確定的，可那時的生活環境，球場才才是對我最安全的（九歲時父親曾經親眼目睹好友被槍殺），在那裡可以避開外界干擾健康成長。說實話，記憶里皮球與地面碰撞聲常常催促的心跳曾令我不安，可久而久之看著父親們在球場上拋灑的汗水和笑容，以及皮球與球網所發出清脆的聲音，讓我漸漸愛上了它，並且愈發不可自拔。

當父親看到我喜歡上這項運動，他就告誡我，喜歡上一項運動就要堅守，不要輕言放棄，而我漸漸發現皮球可以成為我和父親之間溝通的橋樑，上帝啊，你知道它可以化解一切，它能催生無限的愛。

還記得有一年聖誕節，我們從教堂往回走，當時很尷尬的，然後我對父親說，咱們去練球吧，他的臉上頓時堆滿笑容。這就是籃球的魅力，它可以抹平父與子的代溝。雖然他沒有饋贈我什麼不可一世的天賦，但他用陪伴與鼓勵陪我堅守十年春秋，並且督促著我不要停下前進的腳步。他會要求我每個點必須投中三個球才可以轉移到下一區域，也會若科比般督促我每一天至少投中五百次投籃。



我上高中了，原本期望著可以大展拳腳，可到球隊才發現，原來我是真真正正的矮子，他們都叫我精靈（僅5尺8寸），只是鑒於速度上的優勢和力量上的突出我才在球隊擁有一定位置。那時節感謝有Khelcey Barrs，那個身高6尺6寸擁有200磅體重的兄弟一直陪伴著我、鼓勵著我，那是我永往前行的動力。

可上帝有時也無情，它在Barrs生活到最狂妄的季節（16歲被NBA球探看好能成為全明星）卻轟的讓他倒下，自此我的手環上就多了KB3，我知道他會在天堂看著我、與我並肩在賽場戰鬥，而從那一刻起，我知道我不再是一個人！

從追悼會回來后，我需要加緊苦練，因為我要面臨大學，面臨KB3那雙眼；而只要有時間我就會替KB3看望奶奶，我知道那是我應該做的，我要為他傾盡所有，沒有絲毫保留。二年級我場均能夠砍下25.1分8.7籃板，爾後我興緻勃勃得去翻看高中生百強榜，可直到115位我才找到自己名字，上帝啊，他們把Russell錯拼成Lawrence，他們根本沒有注意過我，你知道這會催生一個人的鬥志。

父親和我說沒關係，只要堅持自己就會獲得回報，他們不選擇你只是你的身高還沒有達到他們滿意度。可事實上誰都知道，那時（高二）上帝才知道自己能不能再有空間，這一次上帝眷顧了我，也許是KB3在幫忙吧，它讓我在走進大學之前躥至6尺3寸（191公分）。

我知道中國有句古話叫千里馬還需遇到慧眼伯樂，雖然我不知道自己是不是千里馬，但我真的遇到貴人----科里-基廷（UCLA助教）。

當然他是為KB3而來，可意外與幸運並存。他找到媽媽霍頓說我可以去UCLA，它離家很近、很方便，而這也是KB3的夢想，當時我知道那裡有達倫（科里森），我到那裡很可能要坐穿板凳，可你知道我是背負兩個人的希望去戰鬥，而不僅僅只有我，還有KB3。

沒有意外，大一時我僅獲得325分鐘錶現機會，我為球隊僅貢獻3.4分，可我每天還在不停的加練中，我知道除堅守和努力外，我沒有任何可以揮霍的資本，那時節我已經將每天投中500次投籃提升至1000次，因為他們說我根本不會投籃，我不想讓KB3在天堂上聽到這種嘲諷，否則他會傷心的。



大二那年達倫不幸受傷，當霍蘭德老爹找到我時，我知道機會來了，不可以讓他溜走。我用灌籃點燃球迷激情，我用得分化解人們的猜疑，我用勝利帶來他們對我的肯定。1318分鐘過後成績單上12.7分鞭策著我可以試水選秀，因為在與羅斯對決的半決賽，我可以用20分來挑戰准狀元的權威。



他們（球探和選秀網站）說我會在21順位被籃網選中，而我遞交申請報告時就聲明，如果前20順位沒我，那我會撤銷選秀申請，當然顧慮被接下來的兩個人化為烏有。

厄爾-沃特森（超音速控衛）看完我的試訓后闖進卡勒西莫辦公室，他正重其事勸告，如果他們不選我，他將後悔一輩子，我是他見過的當屆選秀中羅斯之外最好的控衛，PJ被這突如其來的事態搞蒙，因為他與薩姆一起想要選擇一名外線，那時大洛是他們第一人選，更何況還有我的隊友凱文（勒夫）。

選秀前五天，薩姆被韋弗（副總經理）說服親自飛到洛杉磯，他一定要親自看一下我的潛能。經濟人打電話給我后不到五分鐘，我出現在訓練館，當時薩姆的眼神怪怪的，我知道他被我的時間觀念征服了，其實即便他不來我也是要來訓練的。爾後我用速度和剛猛的扣籃征服著他的眼球，當一切結束后，我發現右手上的「WHY NOT？」手環已經不知去向，我知道是把它扣飛了。

斯特恩選秀夜在第四位呼喚著我，當時各球隊經理和他們（選秀球員）都顯示出萬分驚愕，我適時的亮出右手的手環，為什麼不可以？



第一年我交出的答卷無法與羅斯比肩，可在2009年3月3日對陣小牛那場比賽，我用破掉三季來無新秀可以取得三雙的方式讓聯盟記住我；可大多數人還在質疑我的打法，他們說我不會傳球，第二季我送出場均8助攻；他們又說我鐵，第三季我將命中率提到44%，祭出罰球線中距離絕技；當我五季打滿394場比賽后，我知道質疑僅是假想而已，當初他們說我的打法根本無法保障健康，可將大學算在其中，我已經整整打滿七個賽季。對了，她是KB3之外，另一個支持我的傢伙，我愛她！

截止到今時、今日我不再受外界影響，因為九年來我用得分王回擊過全明星的質疑；用聯盟第二助攻回敬過不會傳球的詬病；於今用單核模式開啟職業生涯全新篇章，還有什麼可以擊倒我？而我能夠擁有如今這一切，同樣屬於KB3，我那天堂里的好兄弟。

不多說了，太陽再次升起，你知道新的一天已經開始，我戴上手環要出發了，你知道「WHY NOT？」正催促著我與KB3去征服這個聯盟。

（水清清）