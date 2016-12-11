無論是在足球場上還是籃球場上，假摔碰瓷早已不新鮮了。近日，NBA的假摔之王馬庫斯-斯瑪特再演新動作，受到了NBA官方的警告，不過，那些堪稱影帝級的表現騙過了裁判，令對手和觀眾苦笑不得的表演才是王道。

現在先讓我們來瞻仰一下假摔之王摔出新高度的佳作，這個魚躍沖框的動作讓他受到了5000美元的罰款，而且還受到了一次警告，並且他最終縫了17針，真是得不償失了。相比起斯瑪特的拙劣表現，現在讓我們來回味一下那些影帝級的表現。讓我們來扒一扒。

本賽季，斯瑪特並未將自己的演技停滯未前，這一次，綠軍霍福德上籃未果，斯瑪特卻自己演上了，不過幸好聯盟只是對他進行了警告，但並沒有進行罰款，只是沒能引起觀眾們的注意。

現在來看看「給力芬」，這個故事告訴我們比賽時，千萬別碰運球時的格里芬，一是你可能會吃到T，二是，想在場邊安安靜靜地吃個爆米花，喝個飲料都不行呢。

球場如戲，全靠演技。老兄，人家阿泰都已經改名叫慈世平了好么，就是希望世界和平，還會推人？一推還能把你推那麼遠，雷吉-埃文斯這演技，稍顯遜色了。

再來看看這位老兄令人啼笑皆非的表演，都說NBA的對抗激烈，您面對空氣咋就能有如此表現呢？

讓我們再來看看托尼-阿倫的假摔，對方執球卻未碰及阿倫的臉，在裁判的眼皮子低下，托尼-阿倫用自己精彩的表現，騙得了裁判的信任，為球隊贏得球權。

當然，NBA里也不缺乏未能騙過裁判卻娛樂了現場觀眾的奇葩表演。來看看史蒂文森的表演，和勇士球員巴恩斯身體接觸之後，他竟然突然用左手重重打在自己臉上，隨後身體向後摔倒在地，做出誇張動作。這一舉動，讓人瞠目結舌。

聽說，保羅的演技又有長進了，現在竟然到考神身上騙哨了。論球星的演員天賦，保羅可以的。

看到保羅的這個表演，突然發現，語言這種東西，有時候可以變得很蒼白無力。

看過這張圖，身為裁判的你應該判誰犯規呢？JR和拉加貝爾告訴我們，假摔是一門藝術，我們立志要把假摔進行到底，讓裁判無處可判！

還記得大名鼎鼎的韋德摔嗎？不過，現在我們不說韋德摔，說韋德不可思議的拿球摔，兄弟，確定人家輕輕一碰，你就能摔倒嗎？不不不，這叫做詹韋連線，共同演繹，為您帶來精彩假摔表演！

現在，讓我們共同喊出這位來自潘帕斯草原的影帝——吉！諾！比！利！看看吉諾比利優雅的側踢，那一個標準，那一個動人。不過這一次，吉諾比利遇上對手了，和瓦萊喬同場競技。真可謂血肉橫飛，笑炸觀眾席。這兩位影帝的碰撞，吉諾比利確實是技高一籌。但不得不說，」妖刀「的身體素質一級棒。

瓦萊喬的這記表演叫做，影帝重出江湖。就連本場解說員楊毅老師也不禁為他的精彩表現配音，抱著人家，結果自己卻摔倒了。只可惜，裁判最後卻吹罰進攻犯規。

這一瓦萊喬經典一幕發生在上賽季的總決賽中，瓦萊喬面對曾經的隊友，在全世界的目光注視下，活生生的上演了這一次假摔。這本應是一個侵犯德拉的動作卻被裁判吹成了德拉防守犯規，這浮夸的演技，配上那飄逸的秀髮，竟然就這樣騙過了裁判。

咦，我們的小皇帝怎麼變得那麼弱不經風了，只是常見的身體對抗，就這樣倒地？當年那個氣勢如虹、攻城拔寨的皇帝去哪裡了？

要說，能夠近在咫尺的騙過裁判法眼贏得球權的假摔動作，只服詹皇，這樣的樸實無華的表演卻無愧為史詩級的表現。

沒有一絲絲防備，沒有一絲絲顧慮，詹皇就這樣倒下了。

看到科比的這個堪稱神的飛躍，小編忍不住還是笑了，這告訴我們飛俠和人還是有區別的。這也讓哈登學到了，碰瓷歸碰瓷，不能給你放縱過了火。話說回來，難道我們的哈登運球神化了，這已經不是晃倒的問題了，而是晃飛的問題，還是，地板太滑？

奧胖：期待你們本賽季的精彩表現！（PS：純屬娛樂）

（Emily）