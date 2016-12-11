伍茲亮相墨西哥球場開幕典禮 跨界玩起棒球引爭議北京新浪網 (2016-12-11 17:36)
伍茲高爾夫球場玩起棒球
日期:12月11日消息。老虎-伍茲剛剛結束了首次傷愈復出之戰，時隔五天之後，他便又出現在了公眾視野之中，只不過這一次，手中的高爾夫球杆，變成了棒球手套。
當地時間周五，伍茲來到了墨西哥坎波(Cabo)，為自己的球場設計公司TGR在當地建設的3桿洞球場——綠洲短洞場(The Oasis Short Course)的開幕助興。
活動現場，伍茲即興與另一位嘉賓——美國職棒巨星級名宿羅傑-克萊門斯(Roger Clemens)玩起了棒球。只見老虎戴上棒球手套，扮演起了捕手角色，投球、接球，一招一式有模有樣。
錢伯斯灣的駐場球手布倫特-澤普將老虎玩棒球的視頻上傳到了網上。不過他附言中的話，似乎道出了不少高爾夫球迷的心聲——
「老虎你要小心哦，我們都知道你是一位運動健將，但你也很脆弱，高爾夫需要一個健康的你！！」
(新高)
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