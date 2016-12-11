日期:12月11日消息，2016-2017賽季國際滑聯短道速滑世界杯上海站進入到第三日爭奪。男子5000米接力，由武大靖、韓天宇、任子威和許宏志組成的中國隊奪得冠軍，這是中國隊在上海站第三冠，武大靖成為三冠王。女子3000米接力，中國隊犯規沒有成績，韓國隊奪得冠軍。

男子5000米接力：中國強勢奪冠 武大靖第三金

男子5000米接力，中國隊與荷蘭、韓國和匈牙利隊入圍A組決賽，此役，中國隊四位選手分別是武大靖、許宏志、韓天宇和任子威；韓國隊四位選手分別是李俊蘇、徐一拉、申達吾和林永萬；荷蘭隊由奈格特領銜；匈牙利隊擁有劉少林、劉少昂、諾奇以及桑德爾。小組賽，中國隊落後於匈牙利隊，獲得第二；半決賽，中國隊力壓匈牙利，以小組第一的身份晉級。

比賽開始后，荷蘭隊滑得非常凶，搶在首位，中國隊緊隨其後，五圈過後，韓天宇完成超越，中國隊首次來到第一，匈牙利和荷蘭在後面緊緊追趕，韓國隊不緊不慢，在最後穩定前行。接下來，中國隊滑得非常穩健，線路控制得也不錯，匈牙利隊緊隨其後，韓國隊反超至第三，李琰教練在場外提醒隊員「穩一點」。

半程過後，四支隊伍不約而同開始提速，匈牙利隊兩次試圖超越，但被中國隊擋住路線，武大靖把持著第一的位置。最後10圈，比賽的爭奪達到白熱化，韓國隊反超至第二，緊逼中國隊。最後6圈，匈牙利超越韓國，縮小與中國隊的差距，最後3圈，武大靖成功接棒韓天宇，他滑得非常穩健，保持著第一的位置。

衝刺階段，韓天宇控制得非常好，抵擋住了對手的衝擊，第一個衝過終點，最後一個彎道，荷蘭和韓國隊發生碰撞，兩人雙雙摔出賽道，最終中國隊以6分49秒367奪得冠軍，這是中國隊在上海站第三枚金牌，武大靖奪得第三冠，荷蘭隊以6分49秒551奪得亞軍，韓國隊以6分49秒670奪得季軍。

女子3000米接力：韓國奪冠 中國犯規沒有成績

女子3000米接力，中國隊與韓國、荷蘭和加拿大入圍A組決賽。此役，中國隊派出的四位選手分別是范可新、郭奕含、林悅和臧一澤，韓國隊四位選手是南多溪、沈石溪、崔敏靜和金智秀，加拿大隊則擁有馬爾泰斯、聖格萊斯，巴拉德特、鮑廷四位好手。預賽，中國隊力壓義大利，獲得小組第一；半決賽，中國隊落後於韓國，以小組第二的身份入圍決賽。

比賽開始后，中國、韓國和加拿大爭奪非常激烈，韓國隊經驗更豐富，滑得更穩健，後半程，范可新在一次彎道沒有控制好重心，摔出冰面，中國隊最終被判犯規，沒有成績，韓國隊以4分10秒826奪得冠軍，加拿大隊以4分11秒273奪得亞軍，荷蘭隊以4分11秒947奪得季軍。

男子1000米：許宏志第五 匈牙利小鮮肉封王

男子1000米，徐富在復活賽首輪過關，但第二輪被淘汰，沒能獲得1/4決賽的資格，這樣中國隊只有張宏超和許宏志入圍。1/4決賽，張宏超和許宏志都被分在第三小組，兩位選手不畏強敵，基本發揮了自己的水平，張宏超以1分27秒278排名第二，許宏志以1分27秒291排名第三，兩位選手均入圍半決賽，韓國選手林永萬以1分27秒103獲得頭名。

半決賽，許宏志和張宏超在第二組滑得非常漂亮，兩人守住了第二和第三的位置，不給對手超越的機會和路線，遺憾的是張宏超受到了韓國選手擠壓的影響，最終排名第五，被判進了B組決賽，許宏志以1分25秒729排名第二，韓國選手林永萬以1分25秒649鎖定頭名，兩人入圍A組決賽。另外一組，韓國的韓升洙，匈牙利的劉少昂、諾奇晉級A組決賽。

A組決賽一共有五位選手，分別是韓國的韓升洙、林永萬，匈牙利的劉少昂、諾奇以及中國選手許宏志。比賽開始后，許宏志不緊不慢，排在最後一位，林永萬處於領滑，劉少昂和諾奇緊隨其後。兩圈過後，許宏志試圖超越，但對手不給他任何機會，前邊的韓國和匈牙利選手爭奪非常激烈，劉少昂超越到首位。最後一圈，劉少昂頂住壓力，最終以1分27秒428的成績奪得冠軍，林永萬以1分27秒509奪得亞軍，韓升洙以1分27秒664奪得季軍，許宏志以1分28秒102排名第五位。B組決賽，張宏超以1分26秒968排名第三位。（王博文）