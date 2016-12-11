克拉克的精彩表現使得伊拉瓦拉老鷹聯盟前四的位置做的更穩了。他們周六晚上以98-88在布里斯班會展中心戰勝了子彈隊。

這場比賽很關鍵。勝者將上升到第三而敗者會跌倒第五。

這場比賽兩隊打的非常焦灼，身體接觸也很多，速度時快時慢，總歸領先交換了17次之多。

但是比賽的勝負來源於神射手克拉克。貝弗里奇讓他替補上場的決定再一次被證明是正確的。來自俄克拉荷馬的控衛得到了24分。

以前鱷魚隊（已退出NBL）的隊友諾頓（14分，2記3分球）和凱（13分5籃板）也有精彩表現。前者三分線外神准，而後者空切攻擊籃筐。

這是伊拉瓦拉（之前的伍倫貢）14年來在布里斯班第一次嘗到勝利的滋味。期間子彈隊 有八年沒有參加NBL的比賽。

貝弗里奇說整場比賽的計劃都來自於布里斯班在周四晚打完紐西蘭的歸途上。

「這對我們來說是巨大的一場勝利」他賽后說道。

「我知道這對子彈隊來說很難，他們前兩天剛打完紐西蘭，昨天才回來。」

「我們的戰術就是要持續的壓迫他們。我知道如果我們執行戰術，他們的體力會跟不上的。他們打的很頑強，團結一心和我們拼到了最後一刻。」

子彈隊習慣性的開場慢熱，這場比賽也是如此。半場10次失誤，第二節被打了一波13-2。

這是子彈隊過去五場里輸掉的第四場比賽，也是連續輸掉的第三場，也是主場連續輸掉的第三場。

傑維斯為主隊攻城拔寨，拿下賽季新高的18分，另有7籃板，他的隊友克雷格也得到18分，但是這不足以終結連敗。

子彈隊教練勒曼尼斯 說他們不能再搬起石頭砸自己的腳了。最近的連敗中有些每場都會出現的問題。

「20次失誤當然是個問題，不知道為什麼過去幾場比賽我們一直這樣。」他說。

「另外一個數字是對手的32次罰球和我們的12次。我知道為什麼這一直在發生，我覺得我們攻擊籃筐很堅決，可是他們的罰球就是比我們多。非常不幸這一直在發生。貝爾斯托在還剩9分50秒的時候就被罰下了，這也影響比賽。」

克拉克第一節打的非常漂亮，兩次受到三人包夾還是三次沖入禁區為強力隊友霍利菲爾蒂找到空擋，在第一節結束時建立26-22的領先優勢。

如果子彈隊的外援克雷格沒有在另一端連中三分的話，領先優勢可能更大。

但是老鷹隊在第二節初段利用奧格爾維 和凱的遠程攻擊瞬間將比分拉開到12分。

子彈隊憑藉吉布森在第17分鐘的三分球重新拿回領先優勢。

克拉克和諾頓的連續進球使得老鷹在半場以46-45領先進入更衣室。

你來我往的情況在第三節持續進行，直到老鷹隊加足馬力將比分優勢擴大到10分。

子彈隊又一次頑強地將比分追至3分，但這也是他們最後一波攻勢。最終老鷹隊取得了勝利。

伊拉瓦拉老鷹 98分 （克拉克 24分， 諾頓 14分， 凱 13分）

布里斯班子彈 88分 （傑維斯 18分， 克雷格 18分， 比爾 14分）