蘭德爾又一次證明了他聯盟MVP的實力，在周六晚上的比賽中帶領阿德萊德36人隊在鈦金安保球館以102比92戰勝紐西蘭破壞者。

蘭德爾在第三節瘋狂得分，用一連串不可思議的過人和上籃得到15分。比賽過程並不輕鬆，破壞者用低位的優勢有效反擊，但最後功虧一簣

當教練懷特賽后被問到蘭德爾是否有徵戰NBA的水準時，他說：「我一直認為他很有潛力，我們賽季後會觀察他得到怎樣的機會（征戰NBA）」

兩隊一開場都使用了全場緊逼，使得兩隊控衛韋伯斯特 和 蘭德爾長時間相互對位。紐西蘭隊利用艾伯克龍比和 韋伯斯特 高效率的進攻打出一波10比0的高潮。期間他們投籃命中率為67%，在內線得到12分，幾乎鎖定比賽勝局。但是懷特 教練做出了驚人的換人調整，換上隊長米切爾 克里克。

這是一次明智的換人選擇。克里克一節比賽中連得6分，他因為傷病錯過了很長時間。他手感火熱。他在場上的時間內阿德萊德隊凈勝對手32分之多。他帶領阿德萊德在上半場中斷重新奪回領先優勢（而且再也沒有讓優勢易手）。

他的教練當然很喜歡。

「米切爾能給我們提供能量和態度。我早就知道他會對比賽的走勢帶來影響但我並沒有預料到會是如此大的影響。」懷特教練說。

半場結束前的假摔帶來的技術犯規讓現場觀眾很不滿，而他們在下半場得到了成功的反擊。破壞者的隊長艾伯克龍比將索比扔到地上，被吹了一次違反體育道德犯規。這場比賽裁判很顯然盯假摔盯的很嚴。雅各布森也因為假摔得到了一次技術犯規。

老將武科納在低位的影響力使得客隊第三節始終沒有被拉開比分，他連得7分將球隊帶回比賽中。然而克里克再一次站了出來，他高高躍起蓋掉米切利的扣籃，然後又使得對手的明星外援斯托克頓 犯滿離場。

「我們一整年都沒能打出持續性。阿德萊德隊最近很有自信，我們讓他們打出了一個高潮。我們的隊員很拼，比分一直沒有拉開。」亨納瑞爾教練賽后說道。

阿德萊德的其他球員在防守端積極主動，在進攻端也沒有給蘭德爾惹麻煩。被低估的大個子約翰遜的回歸（過去四場比賽場均19分8.3籃板，3助攻，1.3搶斷）也成為了阿德萊德最近連勝戰績的重要一環。他們現在來到了聯盟第二的位置。

阿德萊德下一場來到凱恩斯會議中心做客。破壞者將在主場迎戰同樣狀態不佳的野貓。

阿德萊德36人 102分（蘭德爾 37分，約翰遜 15分， 克里克14 分）

紐西蘭破壞者 92分 （佩尼 25分， 武科納 16分， 米切爾 13分）