2016年12月10日，2016-2017年「喜瑪爾圖」杯中國高山滑雪巡迴賽第一站萬龍站正式開賽。該賽事由中國滑雪協會主辦，河北萬龍度假天堂、吉林松花湖度假區、河北太舞滑雪小鎮、黑龍江亞布力滑雪場承辦，旨在打造高品質國家級高山滑雪賽事，推動中國冰雪產業發展，開啟3億人冰雪運動大幕。

五大分站、千名精英完美角逐

高山滑雪運動與其他起源於歐洲的冰上運動類似，分速度系列和技術系列兩部分，速度系列分速降和超級大迴轉，速度和技巧相結合，運動員在滑行過程中左右盤旋，異常精彩，深受廣大觀眾歡迎。據了解，中國高山滑雪巡迴賽分為大師組和精英組，競賽項目為男子大迴轉、女子大迴轉。

此次中國高山滑雪巡迴賽執行國家體育總局冬季運動管理中心審定的最新版《國際雪聯高山滑雪競賽規則》。共設5站，近千名精英參與角逐分站賽。女子組與男子組均在同一條線路滑行，女子組先出發，男子組后出發；第二次滑行不重新進行線路設計；精英組先出發，大師組后出發；女子先出發，男子后出發。

第一站第一次滑行出發順序：對上一年度「喜瑪爾圖」杯中國高山滑雪巡迴賽積分前15名進行抽籤，其他參賽者按積分排序，無積分參賽者按線上報名時間排序；第二次滑行出發順序：取第一次滑行成績前三十名，逆序出發；其他站次，第一次滑行出發順序由本年度賽事積分和報名順序決定，有積分的參賽者優先出發；第二次滑行出發順序：取第一次滑行成績前三十名，逆序出發。現階段積分排名第一的參賽者將著黃色號碼布出發。

參賽選手在每站比賽中都會獲得相應的比賽積分，組織者在今年比賽中設計了積分翻倍和雙積分設計，以鼓勵選手多參加不同站次比賽，除每分站冠軍外，最終積分累計最高的選手將獲得年度總冠軍榮譽。有資格進入第二次滑行的參賽者，以兩次滑行總成績進行成績排名，並獲得相應的比賽積分。其他參賽者按第一次滑行成績排定名次，並獲得相應比賽積分。

分站賽排名男、女組分別錄取前八名。其中獲得前三名的參賽者頒發獎金、獎牌及成績證書，四至八名頒發成績證書。分站賽前三名獎金設置，大師組第一名人民幣貳仟伍佰元整（RMB2500元），第二名人民幣壹仟元整（RMB1000元），第三名人民幣伍佰元整（RMB500元）；精英組前三名分別為人民幣叄仟元整（RMB3000元）、人民幣貳仟元整（RMB2000元）、人民幣壹仟元整（RMB1000元）。

年度積分排名分別為精英組的男子組和女子組積分前三名參賽者，為其頒發獎杯及證書，年度積分頒獎儀式將在最後一站分站賽結束后舉行。第一名1000分，第二名為第一名積分的80%，第三名為第二名積分的90%，第四名以後的參賽者積分為前一名的95%，以此類推……第一百名為4.97分。多次參加分站賽將獲得更多積分，參賽者參加的第一站比賽將依據名次獲得相應積分，之後每參加一站比賽所得積分將在單站名次積分基礎上翻倍，即第二次參加翻1.1倍，第三次參加翻1.3倍，第四次參加翻1.5倍，年度最後一站比賽不論是否參加過前面的分站賽都以雙倍積分計算。年度總積分前六名將依名次獲得相應獎金，精英組：第一名人民幣伍仟元整（RMB5000元），第二名人民幣肆仟元整（RMB4000元）第三名：人民幣叄仟元整（RMB3000元），第四名：人民幣貳仟元整（RMB2000元），第五名人民幣壹仟元整（RMB1000元），第六名人民幣伍佰元整（RMB500元）。賽事獎品將由喜瑪爾圖（中國）戶外用品有限公司提供。

兩大權威組織舉辦頂級賽事

高山滑雪起源於阿爾卑斯山地域，又稱「阿爾卑斯滑雪」或「山地滑雪」。中國高山滑雪巡迴賽由國家體育總局冬季運動管理中心管理，中國滑雪協會主辦，為國家官方賽事、國內最高水準滑雪賽事，裁判團隊來自國際雪聯積分賽和國際雪聯「遠東杯」，擁有國際認證計時設備。中國滑雪協會選派最優秀高山滑雪競賽管理人員、技術官員參與賽會組織與管理工作，仲裁委員會由技術代表、競賽長、裁判長組成，以確保賽事專業性和公正性，並獲得中國滑雪協會認可賽事的積分獎勵，因此吸引了中國最頂尖、最完美的運動員來參賽。

據了解，國家體育總局冬季運動管理中心是國家體育總局直屬事業單位，對中國冬季體育運動項目有全面管理的行政職能，主要任務是根據國家的育方針政策，組織、指導全國冬季運動項目的發展，推動項目的普及與提高，並根據項目的特點和設施開展群眾體育活動和經營活動；中國滑雪協會是中國滑雪運動的全國性群眾組織，原屬於50年代成立的全國冬季運動協會，1981年單獨建立組織，是中華全國體育總會領導下的單項運動協會之一，中國奧林匹克委員會承認的全國性體育運動協會，也是代表中國參加國際滑雪聯合會和其他國際雪上組織舉辦的相應的國際、洲際間雪上各類活動的唯一合法組織。

52年品牌提供鼎力支持

CIMALP（喜瑪爾圖）於1964年成立於法國，前身是1890年法國MARSANNE家族創建生產帶有保暖效果的絲綢內衣紡織工廠。喜瑪爾圖（中國）戶外用品有限公司在保留法國純正血統基礎上，通過設計風格、品牌理念的不斷進取，全面致力於中國市場的開拓，研發並度身定製防風、防水、防寒新款羽絨服及其他速干係列等產品，適合中、高端人士「極限運動，都市戶外」風格的戶外用品及服飾。在法國總部「共同研發、共同採購、共同生產、共同銷售」的基礎上，針對不同區域文化進行了「特殊人群、特殊需求、特殊設計、特殊定製」的差異化研發，推出了適合中國市場的中、高端極限/時尚戶外運動裝備，將經典與時尚靈巧對接、極限與浪漫完美演繹，伴隨濃厚的法國氣息CIMALP（喜瑪爾圖）將詮釋百年傳承與極限時尚完美結合。

喜瑪爾圖（中國）戶外用品有限公司袁總經理說：「CIMALP（喜瑪爾圖）堅持以高品質為出發點，注重科技與時尚結合，通過度身定製時尚戶外產品引領戶外運動潮流。持久防靜電、防菌、快速吸濕、速乾等，全部採用世界上經BULESIGN認證、環保、優質的面輔料，從內到外，給穿著者提供安全、舒適體驗。」針對中國高山滑雪巡迴賽，CIMALP（喜瑪爾圖）特推出系列時尚滑雪服，採用輕便防磨、抗撕裂高科技面料，表面經Teflon處理，防油、防污，同時設計有YKK防水拉鏈、腋下透氣拉鏈、聚能熱反射內里、可調節褲腰、腳口防磨布、腳口拉鏈、防風袖口等特殊工藝，防風頭套還能有效組織風雪拍打臉部，全力推動中國滑雪運動，為滑雪普及貢獻科技與時尚力量。

3億人、3萬億的普及華章

作為「大眾冰雪季」的重要品牌賽事，中國滑雪協會繼續與央視合作傳播比賽盛況，並邀請平面媒體、網路媒體等，力爭為廣大冰雪愛好者提供一個專業賽事平台，推廣高山滑雪運動，提高冰雪運動愛好者的水平，營造和激發大眾的冰雪熱情，共同打造中國高山滑雪賽事盛景，助力實現三億人參與冰雪運動宏偉目標。組委會於2016年11月29日開啟線上報名通道，歡迎廣大雪友踴躍報名。歡迎登陸報名平台查看（http://www.51 sai.com 報名，微信關注公眾號「我要賽」或我要賽APP）。

國務院出台了《關於加快發展健身休閑產業的指導意見》，指出到2025年我國健身休閑產業總規模將達到3萬億元。冰雪行業率先發力，11月份，國家體育總局、發改委等四部門聯合發佈《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》、《全國冰雪場地設施建設規劃（2016-2022年）》，國家體育總局發佈了《群眾冬季運動推廣普及計劃（2016-2020年）》，這些規劃的重要目標變是實現三億人參與冰雪運動，中國高山冰雪運動顯然開了一個好頭。