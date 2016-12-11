日期:12月11日消息，世界排名僅為第480位的38歲亞巡賽球手布雷澤今天在精彩的2016年歐巡賽、亞巡賽收官戰——香港公開賽上以一桿優勢擊敗了同組的萊德杯歐洲隊隊員拉斐爾-卡布雷拉-貝略(Rafa Cabrera Bello)，第一次拿下了歐巡賽、亞巡賽的冠軍。今年美國大師賽冠軍丹尼-威利特獲得了第6名，而唯一闖入決賽的中國內地球手梁文沖依靠最後一輪的66桿(-4)佳績，躍升至並列第14名，交出了個人今年在歐巡賽上的最佳戰績。

【詳細成績】

總獎金為200萬美元的香港公開賽展開了激烈的最後一輪比賽，54洞並列領先的38歲澳大利亞球手布雷澤克服了前半場吞下的2個柏忌，從11號洞開始連抓3隻小鳥，在最後一個洞灌入小鳥推，交出68桿(-2)，以267桿(66-66-67-68，-13)的總成績奪冠。來自西班牙的兩屆歐巡賽冠軍貝略在前三天一直領先比賽之後，最終功虧一簣，周日交出69桿(-1)，以268桿(-12)的總成績獲得了亞軍。澳大利亞球手安德魯-多特和英格蘭球手湯米-弗利特伍德(Tommy Fleetwood)分別交出66桿和68桿，以269桿(-11)的總成績排在並列第3位。英格蘭名將威利特取得了66桿的佳績，以271桿(-9)的總成績獲得了第6名。

梁文沖今天發揮出色，拿到5隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出個人四天比賽以來的最好成績66桿，取得了275桿(70-70-69-66，-5)的總成績，躍升至並列第14名，創下個人今年在歐巡賽上的最好成績。

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(羅毅)