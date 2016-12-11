柯潔九段在12月11日執白速勝河野臨九段，第2度奪得阿含桐山杯中日冠軍對抗賽優勝。華以剛八段和徐瑩五段在央視現場講解，賽后柯潔接受徐瑩採訪時坦言，自己局中誤算，看錯死活虧了一手棋，確實是累了。

阿含宗理事長和田尚子女士表示，作為中日友好交流項目之一，阿含桐山杯已舉辦18屆，這18年過得真快。今年桐山靖雄管長離開了我們，中國各界發來唁電錶達了緬懷和哀悼。桐山管長非常熱愛圍棋，一直認為日本深受中國文化影響，並得到許多恩惠，所以阿含宗一直願意為了增進中日友好儘力。不管這30年間遇到什麼困難，始終堅持為中日友好做貢獻。管長非常重視教育，認為教育可以改變人，中國也非常重視教育，並在加大投入。我們也會在中國國際友好聯絡會的支持幫助下，繼續在中國開展教育資助活動，並將按照管長意願舉辦第19屆、第20屆阿含桐山杯，把比賽繼續辦下去。

賽后柯潔來到京都阿含宗本山總本殿釋迦山大菩提寺講解現場，下坂美織二段詢問作為世界第一的訣竅是什麼？柯潔笑說看錯了右邊死活，並不強啊。本來以為是凈活，結果發現是劫活，和預想圖差了一手棋。本來感覺很不錯的，突然一下子從天堂到地獄。直到河野老師在上邊找劫材時，讓我覺得這棋又有機會，形勢已經不一定了。如果他當時是在下邊找劫材的話，我會覺得很困難。

在接受採訪時徐瑩詢問：恭喜帥哥。感覺累不累？柯潔笑說：其實並不帥。由於賽程比較緊，做什麼事都感覺很累。這盤棋右邊確實有誤算，虧了一手棋，說明真是累了。

柯潔：右上我62三路粘上有些隨手，應該直接二路爬，只要幾塊都做活就實空領先，很好掌握了。實戰我也看到他託了尖，嚴重低估了對手沖斷我的嚴峻性，說明確實是累了。我也看到了打劫手段，我二路點那一手也是全盤用時最多的，但一直有誤算，只是在長考更好的選擇。直到我一路扳時，發現對手楞了一下，我才意識到自己出現了誤算，可能要為中日友好做貢獻了。我一直以為局部雙活，實戰一看要出現刀把五死棋，簡直是晴天霹靂啊。白90一路粘也應該二路打吃。對手也知道我看錯了，因為我不是善於克制自己情緒的，比如會臉紅，等等。

徐瑩：那以後可以通過表情來判斷形勢？

柯潔：那也不一定，因為有時可能是故意裝的，哈哈。

柯潔：黑103中央扳了找劫也很虧，被我衝出來，他下方就死了。黑方嚮應該從下方跳出來。

柯潔：後來我消劫，對手上方連走兩手但沒有殺掉我，是對手失誤了，結果虧很多。當時白棋是很困難，黑棋還是應在左下靠一個找劫。在上方找劫不理智，我局部有利用，會很複雜。打劫轉換后如果黑棋真的吃住上方，白把左下都圍住也不差。實戰黑只提了5顆子，白棋上面還活了7目，形勢就不用說了。最後下方黑147打吃不如立一個。

徐瑩：實戰下方形成白棋見合的兩個斷點，棋局就立即結束了。柯潔第2次在中日阿含桐山杯對抗賽勝出，和阿含宗、阿含桐山杯很有緣分啊。

柯潔：是的，我第一個冠軍就是阿含桐山杯，感謝阿含宗。

（李新舟）