日期:12月12日周一，NBA只有5場比賽，其中勇士背靠背客戰森林狼，雷霆和湖人都是主場作戰，對手分別是凱爾特人和尼克斯。結合對陣、賽程和盤口因素來看，勇士雖然賽程處於劣勢，但還是憑藉深盤都獲得高看，雷霆和湖人都面臨淺盤壓力，兩隊主場贏面都不算大。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]

勇士vs森林狼

勇士今天客戰灰熊，將背靠背碰上森林狼。兩隊上月底曾交手過1次，森林狼客場以13分劣勢落敗。最近的10次交手裡面，勇士取得8勝2負，客戰森林狼則已經9連勝。森林狼上賽季還曾客場爆冷擊敗勇士，而今該隊狀態相當低迷，上一戰主場27分慘敗給活塞，最近10場僅有2勝8負，主場慘遭5連敗並全輸盤。兩隊實力形象差距極大，好在勇士畢竟背靠背作戰，這是森林狼唯一比較明顯的優勢。

凱爾特人vs雷霆

凱爾特人上一戰和猛龍背靠背相遇，結果主場7分之差落敗。綠衫軍最近客場表現遠好於主場，上個客場30分大勝魔術后，球隊最近10個客場取得7勝3負。雷霆上一戰主場3分惜敗給火箭，6連勝且全贏盤的走勢遭到終結。威少連續7場拿到三雙后，已經追平喬丹和大O的神蹟，本場若再拿三雙又將是個裡程碑。過去10次面對綠軍，雷霆8勝2負佔優，不過最近綠軍客場表現相當好，雷霆主場還是頗有危險。

尼克斯vs湖人

尼克斯上一戰3分險勝國王，取得球隊本季客場最長的3連勝，不過其中2場分差都是3分以內。最近6場尼克斯取得5勝1負，唯一的一敗是大比分輸給騎士。湖人的走勢還是比較低迷，上一戰主場迎戰太陽逆轉失敗，以4分劣勢告負吃到5連敗，這也是紫金軍本季最長連敗。過去的兩個賽季裏面，湖人都被尼克斯橫掃，本場後者的心理優勢要大不少。

另外的兩場比賽裏面，76人vs活塞的形勢較為清晰，76人雖然上個客場爆冷擊敗鵜鶘，並藉此結束客場23連敗，但是面對近期連客強敵、實力形象高得多的活塞，76人客場將很難延續勝勢;鵜鶘vs太陽，鵜鶘今天還要客戰快船，賽程壓力會非常大，加上隊內還有數名傷員，本場面對太陽恐怕難被看好。[看更多精準方案和足籃球數據，請點擊這裏]