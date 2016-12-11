圖文-短道世界杯武大靖再登頂 勝利在望北京新浪網 (2016-12-11 16:39)
日期:12月11日消息，2016-2017賽季國際滑聯短道速滑世界杯上海站進入到第三日爭奪。男子500米第二次，中國選手武大靖以40秒368奪得冠軍，他包攬了兩次500米冠軍，這是中國隊在上海站第二冠。匈牙利的劉少林奪得亞軍，荷蘭的奈格特奪得季軍。
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