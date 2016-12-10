大福彩頭獎貳獎槓龜中央社 (2016-12-10 22:19)
（中央社台北10日電）第105099期大福彩今晚開獎，中獎號碼為18、08、17、31、10、11、39，特別號為36。派彩結果，頭獎及貳獎槓龜。
參獎有81注中獎，各得獎金新台幣4000元。
大福獎無人中獎；小福獎有5注中獎，每注獎金10萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1051210
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