（中央社台北10日電）第105099期大福彩今晚開獎，中獎號碼為18、08、17、31、10、11、39，特別號為36。派彩結果，頭獎及貳獎槓龜。



參獎有81注中獎，各得獎金新台幣4000元。



大福獎無人中獎；小福獎有5注中獎，每注獎金10萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1051210