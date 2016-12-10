今彩539 頭獎槓龜中央社 (2016-12-10 22:13)
（中央社台北10日電）第105296期今彩539開獎，中獎號碼37、26、01、08、38。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎138注中獎，每注可得新台幣2萬元；參獎6068注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼535，正彩28注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼0926，正彩31注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1051210
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