上海超市驚現老鼠吃鮮肉 已全數銷毀中央社 (2016-12-10 22:10)
（中央社記者張淑伶上海10日電）上海一家超商的冷鮮肉類櫃台上，出現老鼠大搖大擺在肉堆中穿梭啃食。經民眾通報後，檢查人員責令超商將櫃內肉類全部下架銷毀，並將冷藏櫃消毒。
新民晚報報導，這家農工商超市內置放生鮮豬肉的櫃子完全裸露在空氣中，沒有任何遮蓋，桌面散落著刀具和肉末，周圍的垃圾桶也沒有加蓋子，周邊堆放了很多紙箱。
有逛超市的民眾表示，一直都認為超市的肉新鮮便宜且乾淨衛生，當得知這些肉被老鼠爬過或啃食過時，表示不可思議。
今天下午檢查人員接到通報後，已要求超市櫃台內的全部肉製品下架銷毀，同時將冷藏櫃進行全面清洗消毒。1051210
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