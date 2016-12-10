中共遠海訓練 日機攔截並發射干擾彈中廣新聞網 (2016-12-10 22:10)
大陸國防部發言人楊宇軍今天(10號)表示，中共空軍飛機今天經過宮古海峽空域，飛往西太平洋進行例行性遠海訓練，日本自衛隊出動1批兩架F-15戰機升空攔截，並在近距離發射干擾彈，危害中方飛機和人員安全，中方飛行員迅速採取「必要應對措施」，並繼續進行訓練。
我國防部今天下午發布消息指出，中共東部戰區從今天上午9點起，有各型機十多架參與遠海訓練，由北向南穿越宮古海峽，另有四架電偵機南下穿越巴士海峽，並有從南部戰區起飛的戰鬥機接應掩護，繞果我防空識別區外圍，在下午一點10分結束演訓返回基地。
中共國防部表示，宮古海峽是公認的國際航道，這次遠海訓練是年度計劃內的例行性安排，不針對任何特定國家和目標，符合相關國際法和國際實踐。日本軍機的行為是危險的、不專業的，破壞了國際法賦予的航行和飛越自由，中方對此表示嚴重關切並提出嚴正交涉。近年來日本艦機多次干擾活動，極易導致誤解誤判，引發海空摩擦甚至衝突，中方敦促日方從維護地區穩定和中日關係大局出發，切實採取有效措施，防止發生海空安全問題。
在今年七月間，解放軍兩架蘇愷30戰鬥機在東海防空識別區進行例行性巡航時，遭到兩架日本F-15戰機高速逼近挑釁，甚至開啟火控雷達照射，大陸和日本的重型戰機在東海「鬥法」，不無可能「擦槍走火」。(圖為一架日本F-15接近中共電圖-154電偵機，資料照片)
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