機捷票價推"一口價"優惠 台北-林口80元公視 (2016-12-10 00:00)
桃園捷運公司上午公布機場捷運新一波優惠方案，表示為了避免民眾擠在大站下車，因此挑出直達車停靠的A3站和A8站，兩站三公里內的車站通通同票價，以台北車站出發為例，優惠後，到A3、A4、A5站通通都算同區間35元票價，到長庚醫院的前後兩站，也都算同區間，票價都一律80元。
==桃園市長 鄭文燦==
新莊生活圈(單程)35元
林口生活圈(單程)80元
南崁生活圈(單程)120元
通勤價分別是
400元 2000元 跟3000元
這樣的一個方案 我相信很優惠
新一波優惠是否受到外界抨擊定價太高壓力?鄭文燦強調，只是依照票價審議委員會的決議，在通車前提出多元促銷方案，機場捷運票價連日引發新北桃園隔空互批，甚至究責訂價過程，國民黨也出示新北市政府公文，證明曾經正式行文桃園市政府，建議比照北捷收費卻沒被採納。
==新北市議員 陳儀君==
今年105年8月26日
我們的新北市政府
我們的交通局就已經函文
告訴他說 桃捷跟北捷
這個轉乘計費方式
請以乘客的立場來考量
鼓勵民眾使用
針對機捷訂價問題，也有議員提出，應該比照高捷與北捷，由中央空汙基金補貼營運虧損，才能反映在票價，對此交通部也回應會與相關單位來研議。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
金價窄幅整理尋求支撐 短線有望重返1150【北京新浪網】
外媒：金價連跌中國大媽入場抄底【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
中和816戶社會住宅20日開放申請 2017年4月入住【網路地產王】
「冬至大如年」：21日18時44分「冬至」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
這樣吃最排毒─日本青家食堂56道減壓排毒飲食， 輕鬆排除胃虛弱、元氣不足、壓力 毒、水腫毒，讓身體煥然一新！
「總覺得狀況不太好」、「整個身體很沉重」、「好像累積了很多毒素」 當你隱隱約約有這些...《詳全文》