















桃園捷運公司上午公布機場捷運新一波優惠方案，表示為了避免民眾擠在大站下車，因此挑出直達車停靠的A3站和A8站，兩站三公里內的車站通通同票價，以台北車站出發為例，優惠後，到A3、A4、A5站通通都算同區間35元票價，到長庚醫院的前後兩站，也都算同區間，票價都一律80元。==桃園市長 鄭文燦==新莊生活圈(單程)35元林口生活圈(單程)80元南崁生活圈(單程)120元通勤價分別是400元 2000元 跟3000元這樣的一個方案 我相信很優惠新一波優惠是否受到外界抨擊定價太高壓力?鄭文燦強調，只是依照票價審議委員會的決議，在通車前提出多元促銷方案，機場捷運票價連日引發新北桃園隔空互批，甚至究責訂價過程，國民黨也出示新北市政府公文，證明曾經正式行文桃園市政府，建議比照北捷收費卻沒被採納。==新北市議員 陳儀君==今年105年8月26日我們的新北市政府我們的交通局就已經函文告訴他說 桃捷跟北捷這個轉乘計費方式請以乘客的立場來考量鼓勵民眾使用針對機捷訂價問題，也有議員提出，應該比照高捷與北捷，由中央空汙基金補貼營運虧損，才能反映在票價，對此交通部也回應會與相關單位來研議。