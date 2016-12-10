















綠樹夾道加上古色古香的老厝，這裡是魏家在彰化的祖厝成美堂，修建完後對外開放。除了吸引很多人參觀，最近園區還在大廳裡，賣起咖啡和茶點，吸引更多人來喝下午茶==民眾==很不錯 非常好 很文化氣質（會不會買咖啡喝) 應該會呀==民眾==我們來過第三次了每次都帶團體來（賣咖啡你覺得有需要嗎) 會園方賣起咖啡，果然吸引不少人聞香而來，不過有人質疑，這裡是以公益性質對外開放，卻販售咖啡及特色煎餅，消費從五十元至二百五十元不等，已經有營利事實，而縣府表示，園區是工業用地，使用執照登載項目，並不能做營業使用==彰化縣建設處使管科長 趙本弘==不能作營業使用如果成美文化園區之後有這需求的話 它應該要申請建築物使用執照變更==成美文化園執行長 吳玲禎==基於民眾服務需求我們提供飲料跟點心服務因為我們本來 就有在成美公堂設有營業登記園區方面強調，還是有照規定給發票，不過用地不符，確實不能作為營利或商業使用。縣政府表示，如果稽查屬實，最高可依法開罰30萬。