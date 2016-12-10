頂新魏家祖厝 成美文化園區疑違法營業公視 (2016-12-10 00:00)
綠樹夾道加上古色古香的老厝，這裡是魏家在彰化的祖厝成美堂，修建完後對外開放。除了吸引很多人參觀，最近園區還在大廳裡，賣起咖啡和茶點，吸引更多人來喝下午茶
==民眾==
很不錯 非常好 很文化氣質
（會不會買咖啡喝) 應該會呀
==民眾==
我們來過第三次了
每次都帶團體來
（賣咖啡你覺得有需要嗎) 會
園方賣起咖啡，果然吸引不少人聞香而來，不過有人質疑，這裡是以公益性質對外開放，卻販售咖啡及特色煎餅，消費從五十元至二百五十元不等，已經有營利事實，而縣府表示，園區是工業用地，使用執照登載項目，並不能做營業使用
==彰化縣建設處使管科長 趙本弘==
不能作營業使用
如果成美文化園區之後
有這需求的話 它應該要申請
建築物使用執照變更
==成美文化園執行長 吳玲禎==
基於民眾服務需求
我們提供飲料跟點心服務
因為我們本來 就有在成美公堂
設有營業登記
園區方面強調，還是有照規定給發票，不過用地不符，確實不能作為營利或商業使用。縣政府表示，如果稽查屬實，最高可依法開罰30萬。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
金價窄幅整理尋求支撐 短線有望重返1150【北京新浪網】
外媒：金價連跌中國大媽入場抄底【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
中和816戶社會住宅20日開放申請 2017年4月入住【網路地產王】
「冬至大如年」：21日18時44分「冬至」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》