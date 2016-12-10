

衛生局人員進到這間食品容器廠，仔細清點這批食品容器，還貼上封條封存不能使用，因為這些塑膠食品容器，生產製程出了問題，因為全都加進了回收塑料。



==彰化地檢署襄閱主任檢察官 林漢強==

廠商在製造 銷售過程

是隱瞞被害的零售賣場

在稽查過程 它也提出

假的用料資料



這間位在彰化芳苑的食品公司，負責接單生產盛裝食物的容器，不過卻在製造過程中，添加百分之30至70不等的回收塑膠粒料，再轉售給知名量販店，做為盛裝餅乾，乾糧的容器上架，檢方根據依據違反食安法，偵訊公司的張姓副總經理後，以10萬元交保，而衛生局表示，回收塑料可能對健康，也會造成威脅



==彰化縣衛生局食品衛生科長 林毓芬==

塑膠在源頭 塑膠容器使用過程

沒做用途管控 所以它有些過程

汙染物在處理過程 不容易去清除

當然它這危害 就要看源頭使用

可能有哪些(來源)



==民眾==

回收想法很好 但食品上面

可能要嚴格把關一點



而被交保張姓副總供稱，生產食品容器的製程都是如此，衛生安全沒有問題。而知名連鎖賣場表示，9日一接獲地檢署調查告知，公司已先進行自主性預防動作，當天立即更改包裝。而未來調查結果出爐若真違法，將向廠商求償。





