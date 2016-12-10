回收塑料製食品容器 知名量販店受害公視 (2016-12-10 00:00)
衛生局人員進到這間食品容器廠，仔細清點這批食品容器，還貼上封條封存不能使用，因為這些塑膠食品容器，生產製程出了問題，因為全都加進了回收塑料。
==彰化地檢署襄閱主任檢察官 林漢強==
廠商在製造 銷售過程
是隱瞞被害的零售賣場
在稽查過程 它也提出
假的用料資料
這間位在彰化芳苑的食品公司，負責接單生產盛裝食物的容器，不過卻在製造過程中，添加百分之30至70不等的回收塑膠粒料，再轉售給知名量販店，做為盛裝餅乾，乾糧的容器上架，檢方根據依據違反食安法，偵訊公司的張姓副總經理後，以10萬元交保，而衛生局表示，回收塑料可能對健康，也會造成威脅
==彰化縣衛生局食品衛生科長 林毓芬==
塑膠在源頭 塑膠容器使用過程
沒做用途管控 所以它有些過程
汙染物在處理過程 不容易去清除
當然它這危害 就要看源頭使用
可能有哪些(來源)
==民眾==
回收想法很好 但食品上面
可能要嚴格把關一點
而被交保張姓副總供稱，生產食品容器的製程都是如此，衛生安全沒有問題。而知名連鎖賣場表示，9日一接獲地檢署調查告知，公司已先進行自主性預防動作，當天立即更改包裝。而未來調查結果出爐若真違法，將向廠商求償。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Michael Kors 復刻時尚皮帶腕錶-玫瑰金色/38mm
- 【CHANEL】雙 C LOGO 洞洞短夾(37573 BA/WH 黑)
- 【MANGO】月光愛人氣質時尚腕錶-金(MA6638L-13K)
- 【寶康珠寶】天然緬甸A貨滿福手鍊
- ASSARI-房間組三件(皮片+6抽屜床架+床頭櫃)雙人5尺
- Genny Iervolino牛皮皮包
- POINT 65 N Boblbee GTX 25L 馳聘無界旗鑑硬殼包 (霧面灰)
- 【CITIZEN】wicca 甜蜜時刻日曆腕錶-酒紅x銀(BH7-415-93)
- 【SWAROVSKI】施華洛世奇 Octea Classica 經典優雅時尚腕錶
- MARC BY MARC JACOBS太陽眼鏡（深紅配紫色）
金價窄幅整理尋求支撐 短線有望重返1150【北京新浪網】
外媒：金價連跌中國大媽入場抄底【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
中和816戶社會住宅20日開放申請 2017年4月入住【網路地產王】
「冬至大如年」：21日18時44分「冬至」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》