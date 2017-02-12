

行政院長林全試搭機場捷運，先持單程票進站後，模擬預辦登機，在自動櫃台托運行李，接著從台北站搭車前往桃園機場第二航廈，林全說，試搭的感覺很好，希望在農曆年前後，機場捷運就可以通車。



==行政院長 林全==

我們期待這條捷運線

可以儘快通車

剛才講是農曆年前後嘛

當然我們希望能夠越快越好

這是給我們部長的使命



而在要求降價的聲浪中，桃園捷運公司上午也公布最新的票價優惠方案，以直達車停靠的A3站和A8站為中心，三公里內的車站都算區間同票價，以台北車站出發為例，優惠後，到新莊的A3、A4、A5站都算同區間35元票價，台北車站到林口地區，也都算同區間，票價都是80元，為了避免各站落差太大，A6泰山站，A10山鼻站，A11坑口站也採同樣優惠措施，三大通勤生活圈票價都調降。



==桃園市長 鄭文燦==

新莊生活圈(單程)35元

林口生活圈(單程)80元

南崁生活圈(單程)120元

通勤價分別是

400元 2000元 跟3000元



票價調降後，通勤的月票和季票也跟著降價，以台北到林口為例，季票單程48元，不過，新北市政府交通局表示，還是太貴，應該採取直達與普通車不同票價。對於機捷票價爭議，現在地方也拋出，希望中央能比照高捷北捷，挪用空汙預算補貼桃捷，對此行政院表示，會研議是否有補助的可能性。



薛宜家 陳立峰 台北-桃園報導



