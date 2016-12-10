富貴角外海漁船翻覆 1人獲救.7人失蹤公視 (2016-12-10 00:00)
基隆籍金瑞益88號漁船，因為船身翻覆，船底朝天，就這樣在海面上載浮載沉，9號晚間9點27分，海洋總局接到船主報案，漁船在富貴角北北西5浬處翻覆，海巡隊派出一艦四艇，和附近2艘友船，都趕往救援。
==基隆海巡隊成員==
翻覆船旁邊有兩艘漁船
在戒護及持續搜尋
然後現在海象極為惡劣
金瑞益88號船上共有8人，有台灣籍船長吳聰德，5名中國籍漁工，2名越南籍漁工，9號晚間因風浪大，船身側面遭2道大浪襲來，造成傾斜翻覆，其中中國籍漁工林謀德落海後，因緊拉繩索和碰墊，被附近漁船救起，其他7人仍下落不明。
==海洋巡防總局第一海巡隊副隊長 陳杉本==
那因為海象不好
到現場以後評估結果
因為沒有辦法在水下作業
也沒有辦法拖船
我們的部分還是一艦四艇
還是在執行搜救當中
空偵機也一併同時進行搜救當中
==金瑞益號船東 陳傳文==
（當時的情況是怎麼樣)
我也不知道 不是很清楚 浪很大啊
金瑞益88號漁船7日從基隆港出發，出海捕撈劍蝦，沒想到發生翻覆意外，海巡署9號協助7名海軍水下作業大隊，以及拖船到翻覆現場，但因海象不佳，無法進行海底救援，只能先繼續海面搜尋，把握黃金72小時的救援時間。
記者 李曉儒 彭耀祖 基隆報導
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