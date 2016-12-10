業者涉回收塑料製食品容器 供應賣場公視 (2016-12-10 00:00)
彰化檢方查獲芳苑一家食品容器公司，涉嫌利用寶特瓶等回收材料，代工生產新的食品容器，供應知名連鎖賣場，業者在偵訊後以10萬元交保，賣場則表示，已更換新包裝，未來將向容器業者求償。
衛生局人員進到這間食品容器廠，仔細清點這批食品容器，還貼上封條封存不能使用，因為這些塑膠食品容器，生產製程出了問題，因為全都加進了回收塑料。
==彰化地檢署襄閱主任檢察官 林漢強==
廠商在製造 銷售過程
是隱瞞被害的零售賣場
在稽查過程 它也提出
假的用料資料
這間位在彰化芳苑的食品公司，負責接單生產盛裝食物的容器，不過卻在製造過程中，添加百分之30至70不等的回收塑膠粒料，再轉售給知名量販店，做為盛裝餅乾，乾糧的容器上架，檢方根據違反食安法，偵訊公司的張姓副總經理後，以10萬元交保，而衛生局表示，回收塑料可能對健康，也會造成威脅。
==彰化縣衛生局食品衛生科長 林毓芬==
塑膠在源頭 塑膠容器使用過程
沒作用途管控 所以它有些過程
汙染物在處理過程 不容易去清除
當然它這危害 就要看源頭使用
可能有哪些(來源)
==民眾==
回收想法很好 但食品上面
可能要嚴格把關一點
而被交保張姓副總供稱，生產食品容器的製程都是如此，衛生安全沒有問題。而知名連鎖賣場表示，9日一接獲地檢署調查告知，公司已先進行自主性預防動作，當天立即更改包裝。而未來調查結果出爐若真違法，將向廠商求償。
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