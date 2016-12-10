















行政院長林全試搭機場捷運，先持單程票進站後，模擬預辦登機，在自動櫃台托運行李，接著從台北站搭車前往桃園機場第二航廈，林全說，試搭的感覺很好，希望在農曆年前後，機場捷運就可以通車。==行政院長 林全==我們期待這條捷運線可以盡快通車剛才講是農曆年前後嘛當然我們希望能夠越快越好這是給我們部長的使命而在要求降價的聲浪中，桃園捷運公司上午也公布最新的票價優惠方案，以直達車停靠的A3站和A8站為中心，三公里內的車站都算區間同票價，以台北車站出發為例，優惠後，到新莊的A3、A4、A5站都算同區間35元票價，台北車站到林口地區，也都算同區間，票價都是80元，為了避免各站落差太大，A6泰山站，A10山鼻站，A11坑口站也採同樣優惠措施，三大通勤生活圈票價都調降。==桃園市長 鄭文燦==新莊生活圈(單程)35元林口生活圈(單程)80元南崁生活圈(單程)120元通勤價分別是400元 2000元 跟3000元票價調降後，通勤的月票和季票也跟著降價，以台北到林口為例，季票單程48元，不過，新北市政府交通局表示，還是太貴，應該採取直達與普通車不同票價。對於機捷票價爭議，現在地方也拋出，希望中央能比照高捷北捷，挪用空汙預算補貼桃捷，對此行政院表示，會研議是否有補助的可能性。薛宜家 陳立峰 台北-桃園報導