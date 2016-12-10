▲甜心影后瑞絲·薇斯朋。（圖／公關提供）

甜心影后瑞絲·薇斯朋(Reese Witherspoon)日前現身Tiffany & Co. 比佛利山莊專門店，在溫馨的聖誕佳節來臨前添購聖誕禮品，夢幻藍盒承載滿滿心意，以期許與喜樂照亮他人的心，讓溫馨佳節變得更耀眼迷人。

不斷創造出美麗與驚喜的傳奇品牌Tiffany & Co.2016年以節慶形象「璀璨世界因你閃耀」(Makethe World Sparkle)為主題，呼籲世人採取行動，邀請大家一同精心準備佳節禮品，打造充滿無限歡樂與美好回憶的聖誕佳節，讓相愛的人更加親近，凝聚彼此真心，在冬日裡共度暖意佳節。

▲甜心影后瑞絲·薇斯朋。（圖／公關提供）

另外，溫馨歡樂的聖誕佳節即將來來臨，珠寶品牌DAMIANI獻上華麗聖誕珠寶獻禮。FIOCCO蝴蝶結系列，將蝴蝶結化作聖誕禮上的精緻緞帶，傳遞美好祝福，打造臻美的聖誕獻禮。EMOZIONI情感系列，細膩的葉瓣造型宛若北國飄下滿天的聖誕雪花，為聖誕佳節增添浪漫氛圍。D.ICON 經典系列，圓潤飽滿的溫暖意象搭配親民價格，更是聖誕賀禮的經典首選。



Fiocco在義大利文中為「蝴蝶結」之意，創作靈感取自17世紀第一位在法國宮廷將蝴蝶結形狀珠寶配戴於緊身馬甲上的塞維尼夫人(Marie de Rabutin-Chantal)，自此蝴蝶結裝飾便流行開來，不僅被運用在歐洲宮廷珠寶，也被直接縫製於高級服飾上。FIOCCO蝴蝶結系列珠寶，有鑲鑽勾邊玫瑰金款，以及全鑲鑽白K金款，不論是戒指、耳環、項鍊，皆以迷人蝴蝶結造型展現精緻風格。FIOCCO蝴蝶結大師系列則為奢華版，在瓦倫薩金匠大師的精湛工藝下，將成排的白鑽鋪鑲在白金台內，打造出極致璀璨的晚宴珠寶。

EMOZIONI情感系列以精緻的葉瓣和花朵為創作靈感，藉由工匠以獨特的鑲嵌工藝，將小顆圓形鑽石鑲崁圍繞於馬眼型切割鑽石的周圍，打造出單一鑽石葉片，而後在將一片片精緻的鑽石葉片緊密層疊結合，透過兩種不同的鑲嵌工藝，打造視覺放大的效果，讓每一件EMOZIONI系列珠寶宛若藝術品，營造不容忽視的璀璨光芒。



D.ICON系列珠寶堪稱經典，以品牌標誌的字母「D」左為設計主軸，搭配不同材質，打造外型圓潤飽滿且風格獨具的時尚珠寶。D.ICON除了經典白K金、玫瑰金款式，更推出表面散發珍珠光澤的陶瓷系列款式，營造泡沫般的細膩質感，讓人一見傾心，其好入手的價格，更成為聖誕賀禮經典首選。