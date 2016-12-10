大福彩開獎中央社 (2016-12-10 20:51)
（中央社台北10日電）第105099期大福彩今晚開獎，中獎號碼為18、08、17、31、10、11、39，特別號為36。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1051210
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