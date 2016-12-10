拼向新未來（2）中央社 (2016-12-10 20:50)
中鋼10日舉行45週年廠慶活動，董事長翁朝棟（左3）率員眷與同仁代表共同登上舞台，完成中鋼「拼向新未來」的願景拼圖，為晚會揭開序幕。中央社記者程啟峰高雄攝 105年12月10日
關鍵字：
上一則：拼向新未來（1）
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CK Calvin Klein Classic 簡約經典時尚腕錶-黑/36mm
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨春帶彩翡翠手鐲(G1-9)
- BESTWAY 方型框架式兒童泳池/戲水池 - 大 (橘)
- HERMES 經典Kelly Double Tour銀色轉釦鱷魚皮革二圈手環-紫
- MARC BY MARC JACOBS太陽眼鏡（白色）
- ISSEY MIYAKE BAOBAO幾何方格3x4名片/卡片夾(粉紅/霧面)
- COACH 銀logo皮革拉鍊長夾(紫)
- 點睛品 Fingers Play 18K金閃耀黃色寶石曲線造型戒指女戒
- HP Pavilion 15-au140TX 15吋筆電(i5-7200U/940M-4G
- 105年中華郵政營運職（論文及公文）密集班（含題庫班）單科
金價窄幅整理尋求支撐 短線有望重返1150【北京新浪網】
外媒：金價連跌中國大媽入場抄底【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
中和816戶社會住宅20日開放申請 2017年4月入住【網路地產王】
「冬至大如年」：21日18時44分「冬至」【北京新浪網】