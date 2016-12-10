拼向新未來（1）中央社 (2016-12-10 20:50)
中鋼10日舉行45週年廠慶活動，董事長翁朝棟（右）率員眷與同仁代表共同登上舞台，完成中鋼「拼向新未來」的願景拼圖，為晚會揭開序幕。中央社記者程啟峰高雄攝 105年12月10日
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