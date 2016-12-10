深圳大巴傳嬰兒哭 查獲500隻娃娃魚中央社 (2016-12-10 20:32)
（中央社台北10日電）中國大陸交通警察日前檢查一輛路邊上下客的巴士時，突然聽到行李車廂內隱約傳出嬰兒哭聲，徹查後發現行李廂中裝著40隻果子狸、500隻娃娃魚，這些哭聲都是娃娃魚發出來的。
星島日報報導，8日晚間8時30分，湖北省高警總隊襄陽大隊民警巡邏至隆中收費站，發現一輛深圳往陝西安康的陝西籍巴士正在路邊上下客，民警上前進行安全檢查時，發現行李廂載滿貨物，在貨物中還有異響，隱約像是嬰兒的哭聲。
民警嚇一跳，趕忙將部分貨物搬開，發現在貨物的中間10個鐵絲籠裡擠滿果子狸，此外發現大量保麗龍箱，打開裡面全是娃娃魚，正發出「哭聲」。
當地警方通知了森林公安，並清點貨物，發現巴士共運載500條娃娃魚，40隻果子狸，還有大量的零散貨物。
娃娃魚正式名稱為中國大鯢，因叫聲像嬰兒啼哭，故俗名娃娃魚，是生活在淡水中的兩棲動物。目前世上最早的娃娃魚化石出土於中國內蒙古，距今約1.65億年。1988年被大陸列為國家二級重點保護野生動物。
娃娃魚肉被認為具有神奇的療效，因此常遭人類捕捉食用或觀賞，再加上生活環境遭受破壞，瀕臨滅絕。1051210
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