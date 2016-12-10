日對中共軍機發射干擾彈 陸：嚴正交涉中央社 (2016-12-10 20:31)
（中央社台北10日電）中國大陸國防部晚間在官網刊登公告，表示中共空軍軍機上午飛經宮古海峽空域赴西太平洋，遭日本自衛隊發射干擾彈。對此，大陸表示嚴重關切並提出嚴正交涉。
公告指出，大陸國防部新聞發言人楊宇軍10日向記者表示，日本自衛隊出動2架F15戰鬥機對中共軍機實施近距離干擾並發射干擾彈，「危害中方飛機和人員安全」，「中方飛行員迅即採取必要應對措施，並繼續開展相關訓練」。
楊宇軍宣稱，宮古海峽是公認的國際航道，「中國空軍此次遠海訓練是年度計劃內的例行性安排，不針對任何特定國家和目標，符合相關國際法和國際實踐」；「日本軍機的行為是危險的、不專業的，破壞了國際法賦予的航行和飛越自由。中方對此表示嚴重關切並提出嚴正交涉。」
楊宇軍說，近年來日本艦機的多次干擾活動「極易導致誤解誤判，引發海空摩擦甚至衝突」，敦促日方從維護地區穩定和中日關係大局出發，切實採取有效措施，防止發生海空安全問題。
中共東部戰區空軍上午9時起，共有各型機10餘架參與遠海訓練，由北向南穿越宮古水道；其中有電偵機等4架南下穿越巴士海峽，由南部戰區空軍殲擊機接應掩護繞台灣南部防空識別區外，於下午1時10分返降結束演訓。1051210
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