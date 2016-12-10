（中央社維也納10日綜合外電報導）俄羅斯與沙烏地阿拉伯今天表示，預期石油輸出國家組織（OPEC）和非油國組織國家將於今天達成協議，以控制石油生產，進而支撐油價。這將是2001年以來的第一個這類聯合行動。



沙國能源部長法勒（Khalid al-Falih）告訴記者：「協議已達成，我們只是要加以完成，一切都很順利。」沙烏地阿拉伯是油國組織實質領袖及全球最大石油出口國之一。



俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在維也納出席油國組織及非油國組織部長早餐會時說：「我不認為有此（協議破裂）風險。」



油國組織今天稍晚將與組織外的產油國會商，希望這些國家能承諾每日減產60萬桶原油。油國組織會員國上週已同意，每日減產120萬桶原油。



油國組織秘書長巴爾金都（Mohammed Barkindo）表示，他預期12個非油國組織國家將與會員國簽署宣言，全力減產每日60萬桶或更多原油。1051210