再減產有望 OPEC與非OPEC國家料達協議中央社 (2016-12-10 20:25)
（中央社維也納10日綜合外電報導）俄羅斯與沙烏地阿拉伯今天表示，預期石油輸出國家組織（OPEC）和非油國組織國家將於今天達成協議，以控制石油生產，進而支撐油價。這將是2001年以來的第一個這類聯合行動。
沙國能源部長法勒（Khalid al-Falih）告訴記者：「協議已達成，我們只是要加以完成，一切都很順利。」沙烏地阿拉伯是油國組織實質領袖及全球最大石油出口國之一。
俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在維也納出席油國組織及非油國組織部長早餐會時說：「我不認為有此（協議破裂）風險。」
油國組織今天稍晚將與組織外的產油國會商，希望這些國家能承諾每日減產60萬桶原油。油國組織會員國上週已同意，每日減產120萬桶原油。
油國組織秘書長巴爾金都（Mohammed Barkindo）表示，他預期12個非油國組織國家將與會員國簽署宣言，全力減產每日60萬桶或更多原油。1051210
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- COACH 馬車LOGO烙印荔枝皮革中性大斜背包.墨綠
- 禾聯變頻冷暖空調4-6坪HO/HI-M28AH_含配送到府+標準安裝
- 【YSL】CLOUS PAVES鉚釘造型小牛皮拉鍊短夾(黑-附勾釦腰鍊3
- CITIZEN 潮男日記時尚男錶-黑(BI0970-53E)-黑/40mm
- TITONI瑞士梅花錶 大師系列(83188 S-ST-577)-黑/41mm
- 【CITIZEN】wicca 夢幻星空施華洛世奇系列計時腕錶-粉x玫塊
- 【萬寶龍MONTBLANC】-光學眼鏡MB384-012(槍色)
- Genny Iervolino鱷魚皮包
- Genny Iervolino鱷魚手拿皮包
- 【金石工坊】同心 天然紫玉髓晶燦墜鍊(925 純銀座台)
金價窄幅整理尋求支撐 短線有望重返1150【北京新浪網】
外媒：金價連跌中國大媽入場抄底【北京新浪網】
清楚了！北京霧霾原來是這樣形成的…【北京新浪網】
中和816戶社會住宅20日開放申請 2017年4月入住【網路地產王】
「冬至大如年」：21日18時44分「冬至」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》