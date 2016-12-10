中鋼董座展望明年營運 審慎樂觀中央社 (2016-12-10 20:30)
中鋼10日晚間舉行45週年廠慶活動，董事長翁朝棟（圖）說，中鋼今年先苦後甘，前3季表現勝過亞洲各大鋼廠，展望明年營運審慎樂觀，不過，面對廠內退休潮，未來人力的補充是一大挑戰。中央社記者程啟峰高雄攝 105年12月10日
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