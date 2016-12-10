（中央社台北10日電）法制晚報報導，中國大陸社會科學文獻出版社今天發行大陸養老金融發展報告。報告預測2055年大陸高齡化將達到高峰，老年人口將達4億人，佔大陸人口27.2%。



報告指出，以中國大陸65歲以上老齡人口看，2015年為1.5億人，佔全大陸人口11.6%；預計2030年達到2.8億人，佔全大陸人口20.2%；2055年達到高峰4億人，佔全大陸人口27.2%。



其中，2040年以前是人口高齡化最快的時期，65歲以上老齡人口占比平均每年上升0.5個百分點。



此外，報告指出，女性老年人多的主要原因是女性壽命高於男性。從大陸各年齡段老人性別比看，65至69歲的老齡人口，男性基本與女性持平，或略少於女性；但70歲以上各年齡段女性明顯多於男性，年齡愈高，女性人口愈多。



報告也提到，大陸農村老人多，在2040年前，農村65歲以上老齡人口占比每年上升1個百分點，速度是全大陸的2倍。從各層級的城市來看，城市規模愈大，高齡化速度愈慢。1051210