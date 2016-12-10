陸：2016海外反腐追贓百億元中央社 (2016-12-10 20:00)
（中央社台北10日電）中國大陸國家預防腐敗局副局長、中央紀委國際合作局局長劉建超9日表示，今年截至11月，大陸「天網」行動從70多個國家和地區追回908人，追贓金額人民幣23.12億元（約新台幣106億元）。
北京青年報報導，2014年以來，大陸設立中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室，先後開展「天網2015」、「天網2016」專項行動，從70多個國家和地區追回2442人，其中國家工作人員397人，百名紅色通緝人員37人，追贓金額85.42億元。
劉建超說，「中國正在以自身追逃追贓的實踐引領國際反腐敗執法合作」。
2014年亞太經濟合作會議（APEC）在北京通過「北京反腐敗宣言」，2016年G20杭州峰會通過「二十國集團反腐敗追逃追贓高級原則」、「二十國集團2017-2018年反腐敗行動計劃」，在大陸設立G20反腐敗追逃追贓研究中心。1051210
關鍵字：
上一則：孕婦火車站產子 眾人站成人牆守護
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Michael Kors 都會魅力晶鑽計時腕錶-玫瑰金色/37mm
- TEVA 女 TERRA FI LITE運動涼鞋(彩虹白)
- 【金石工坊】三羊開泰(天然冰彩玉髓精雕擺件)
- Lacoste Goa 鱷魚法式玩色運動時尚錶-藍/40mm L2020113
- 【Kimo德國品牌手工氣墊鞋】造型飾扣素色高跟涼鞋-簡約黑(K
- 品家居 貝多4尺雙抽大茶几-120x60x45cm-免組
- 【BYPHASSE 蓓昂斯】沙龍PRO角蛋白全效髮膜_3入組(沙貨版_5
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(冰種四季平安墜子 F1946)
- 【蓓昂斯】柔順三入組_沙龍PRO專業柔緞洗髮精_專業老師代言
- ASSARI-房間組四件(床片+後掀+3M三線獨立筒+床頭櫃)雙人5尺
台學者：聖國「斷交」只是開始 梵蒂岡危險性相當高【北京新浪網】
持續多日霧霾今起消散 一度覆蓋近1/5國土【北京新浪網】
王凱《放棄我抓緊我》造型衣品出眾 360度總裁片場當秀場【北京新浪網】
3D還原女大學生赤身跳樓前後 曾向家人求助【北京新浪網】
EXO兩星入選年度放心男星榜 黃子韜吳亦凡落選【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
這樣吃最排毒─日本青家食堂56道減壓排毒飲食， 輕鬆排除胃虛弱、元氣不足、壓力 毒、水腫毒，讓身體煥然一新！
「總覺得狀況不太好」、「整個身體很沉重」、「好像累積了很多毒素」 當你隱隱約約有這些...《詳全文》