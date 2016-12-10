（中央社台北10日電）中國大陸國家預防腐敗局副局長、中央紀委國際合作局局長劉建超9日表示，今年截至11月，大陸「天網」行動從70多個國家和地區追回908人，追贓金額人民幣23.12億元（約新台幣106億元）。



北京青年報報導，2014年以來，大陸設立中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室，先後開展「天網2015」、「天網2016」專項行動，從70多個國家和地區追回2442人，其中國家工作人員397人，百名紅色通緝人員37人，追贓金額85.42億元。



劉建超說，「中國正在以自身追逃追贓的實踐引領國際反腐敗執法合作」。



2014年亞太經濟合作會議（APEC）在北京通過「北京反腐敗宣言」，2016年G20杭州峰會通過「二十國集團反腐敗追逃追贓高級原則」、「二十國集團2017-2018年反腐敗行動計劃」，在大陸設立G20反腐敗追逃追贓研究中心。1051210