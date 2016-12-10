南京大屠殺紀念館 新增110名遇難者中央社 (2016-12-10 19:26)
（中央社台北10日電）中國大陸南京市的南京大屠殺紀念館南面有一座遇難者名單牆，今天館方再新增從2014年以來調查到的110人。截至目前，牆上已刻有1萬615名南京大屠殺遇難者姓名。
新華社報導，位於南京大屠殺遇難同胞紀念館南面的遇難者名單牆由大陸中科院院士、東南大學建築設計研究院院長齊康教授設計完成，上面刻著南京大屠殺遇難者名單。
報導說，1995年初剛設立時，刻有姓名3000個，此後2007年、2011年、2013年和2014年先後增刻。
侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館副館長王偉民表示，每年公祭前夕，紀念館都會把一年來核實、整理的新增遇難者名單刻在名單牆上。由於年代久遠、戰亂等多重原因，這項工作難度較大。
他說，目前蒐集到的約1.5萬個遇難者姓名主要來自戰後初期南京市抗戰損失調查委員會、南京大屠殺案敵人罪行調查委員會的調查，以及各時期的倖存者口述證言、出版的各種史料及遇難者家屬所提供。
南京大屠殺遇難者遺屬李雲表示，1937年12月，他的曾祖父李金波和祖父李存仁因先後被日軍用刺刀和機槍殺害。直到三年前紀念館展開南京大屠殺死難者遺屬登記，「父親讓我陪他來登記時，我才知道曾祖父和祖父都是大屠殺遇難者」。
李雲說「希望他們能夠安息，願和平的陽光永遠照耀我們每一個人」。1051210
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