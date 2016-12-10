新疆高速公路結冰 載30人巴士翻覆中央社 (2016-12-10 19:21)
（中央社台北10日電）中新網今天報導，新疆烏奎高速公路瑪納斯縣至石河子路段昨天深夜發生一起遊覽車翻覆事故。由於道路結冰，這輛載有30人的雙層巴士，在躲避前方車輛時失控側翻高速公路排水道內。
報導指出，事發位置位於烏奎高速公路3719公里處。事故發生後，住在高速公路周圍的農戶聽到響聲後趕緊幫忙營救被困人員，並報警求助。
警消趕赴現場發現，車內有3人被困，其餘乘客已經被救出。隨後3名被困人員全部救出並送醫治療。
報導引述駕駛員巴音加表示，這台大巴士連司機在內共有30人，是從烏魯木齊前往博州精河，沿著烏奎高速行駛到瑪納斯縣境內時，因路面結冰，在躲避前方車輛時發生甩尾衝出隔離帶側翻到溝渠內。1051210
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