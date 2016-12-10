（中央社記者程啟峰高雄10日電）中鋼今晚舉行45週年廠慶活動，董事長翁朝棟說，中鋼今年先苦後甘，前3季表現勝過亞洲各大鋼廠，展望明年營運審慎樂觀，不過，面對廠內退休潮，未來人力的補充是一大挑戰。



他說，今年前3季表現盈餘都超越亞洲其他各大鋼廠，展望明年也是審慎樂觀，不過，面對中鋼退休潮，未來人力的補充，將是一大挑戰。



中鋼45週年廠慶活動以「中鋼45猴恁幸福」為主軸，規劃一系列活動，吸引大批員工及家眷參加，廠慶重頭戲廠慶晚會包括立委劉世芳、陳其邁、賴瑞隆等人前來致賀。



曾代表國家出國比賽並獲獎的高雄昭明國小帶來夜光扯鈴，精湛演出，為晚會掀起高潮。翁朝棟並率員眷與同仁代表共同登上舞台完成中鋼拼向新未來的願景拼圖，為晚會揭開序幕。1051210