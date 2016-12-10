陸孕婦地鐵大廳生產 旅客助圍人牆遮擋中央社 (2016-12-10 19:07)
（中央社台北10日電）一名大陸孕婦昨天在江蘇省南京市一處地鐵站候車大廳生產。車站工作人員立刻聯繫醫護人員，並協助孕婦躺臥，一旁的旅客則趕緊圍成人牆，幫孕婦遮擋。
大陸揚子晚報報導，這名孕婦19日下午4時30分左右在南京地鐵南站候車室突然臨盆，工作人員一邊緊急尋找醫護人員，一邊找來大衣墊在孕婦身下。
報導指出，當時現場旅客也和工作人員一起，自發找來床單被子，並組成「人牆」為孕婦遮擋。
大約20分鐘後，孕婦自然分娩產下一男嬰，而車站內的醫護人員則立刻為這名女子清理胎盤和臍帶。母子二人平安，隨後在孩子父親的陪同下被救護車送往醫院。1051210
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