大陸舉行一場馬拉松，兩名跑者在賽跑途中倒下，送醫不治。



據美聯社報導，今天在廈門舉行的「廈門國際半程馬拉松」比賽，一名參賽者，在距離終點4.5公里處，突然心臟病發，倒在地上。另外一名參賽者，抵達終點後也停止呼吸，兩人送醫不治。



報導說，大陸民眾並不熱中馬拉松，但大陸很多城市經常舉辦馬拉松，民眾不需要體檢，就可以參賽，因此某些健康有問題的人，容易在賽跑過程中出事。



（圖片取自網路）



