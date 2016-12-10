大陸一場馬拉松 兩名跑者倒下喪生中廣新聞網 (2016-12-10 19:10)
大陸舉行一場馬拉松，兩名跑者在賽跑途中倒下，送醫不治。
據美聯社報導，今天在廈門舉行的「廈門國際半程馬拉松」比賽，一名參賽者，在距離終點4.5公里處，突然心臟病發，倒在地上。另外一名參賽者，抵達終點後也停止呼吸，兩人送醫不治。
報導說，大陸民眾並不熱中馬拉松，但大陸很多城市經常舉辦馬拉松，民眾不需要體檢，就可以參賽，因此某些健康有問題的人，容易在賽跑過程中出事。
（圖片取自網路）
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