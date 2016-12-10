▲剩不到一個月就要跨年，在迎新送舊前， 壽險業提醒，可善用4大步驟，幫自己與家人作年終保單檢視，適時補足保障缺口。（圖／NOWnews資料照）

剩下不到一個月時間就要揮別2016年，迎向2017年，壽險業者建議，在迎新送舊前， 最該做的一件事，就是幫自己與家人作年終保單檢視，尤其要檢視各類險種的保障額度是否足夠，因為保單絕對不是買了就好，要隨著人生階段逐年檢視及調整，建議民眾可以透過4步驟，學會自己進行年終保單檢視，計算出自己與家人真正需要的保障額度，找出保障缺口，讓全家人在足夠的保險保護傘底下，平安邁向一年又一年。

根據保發中心統計，2015年台灣在人身保險的保險滲透率高達17.52%，高居全球之冠，台灣每人平均投保2.3張的人壽保險或年金保險保單，但平均每人的死亡保險給付僅約56萬元，保障明顯偏低。全球人壽更進一步發現，台灣民眾在購買保險時，不只壽險保障額度偏低，就連最基本的醫療險、意外險、癌症險保障額度也普遍不足，顯示一般民眾在投保時，對於各類險種到底該買多少保額仍沒有清楚具體的概念。

全球人壽代理行銷長鄭中安建議，不妨從今年的年終保單健診開始，徹底了解自己及家人各自應買的險種，並學習計算各類險種足夠的保障額度是多少？才能透過保單檢視找出保障缺口，並在預算內，填補保障缺口，盡可能讓每一種類型的保險都能買到自己需要的保額，在事故發生時，才能真正發揮保險保護傘的功能。

鄭中安進一步說明， 就以最基本的4大險種舉例，建議民眾可以透過年終保單檢視4步驟，學會自己作年終保單檢視，並計算出自己與家人真正需要的保障額度，找出保障缺口，首先就是找出所有保單，而最簡單的方法，就是登入保險公司網站成為會員後，就可以知道在保險公司買的所有保單，一覽無遺。

再來就是計算已購買保額。鄭中安表示，找出所有保單後，要先把保單做分類，因為有時會重複投保，例如計算壽險總保障額度是多少？醫療險住院一天理賠是多少？實支實付醫療險雜費額度是多少？癌症險是住院分項理賠？還是一次性給付？各自的保障額度又是多少？傷害險保額是多少？傷害醫療險保額是多少？透過保單險種分類、加總保障額度，這樣才能清楚了解，自己與家人目前購買的每一張 保單的保障額度是多少。

第三步驟則是計算保障缺口。鄭中安強調，買了保險，不代表就擁有足夠的保障，還要把已經購買的保障額度與實際真正需要的保障額度做比較，這樣才能了解自己到底有沒有買夠保險。以壽險保障額度為例，最簡單的算法就是，壽險保額應該設定為7至10倍的家庭費用支出總額扣掉家庭的存款。

至於購買傷害險主要是擔心意外殘廢，因此傷害險的保障額度一般來說為壽險的2倍，就醫療險來說，主要是看住院一天的保險金額以及雜費支出的保障額度，例如雙北市各大醫院單人病房費差額一天至少3000元起，這時就可以看一下自己目前購買的醫療險一天住院病房費保障額度是多少？如果低於3000 元，代表萬一生病住院，只能住雙人病房，甚至健保病房，如果有住單人病房的需求，可以透過調整住院醫療險保額的方式， 來補足醫療保障的缺口，而就住院雜費支出來說，一般建議住院30天內雜費支出大約在5至10萬元，則可以採用這個方式來檢視自己的實支實付醫療險的保障額度是否足夠。

在一次性給付癌症險方面，通常建議保障額度為50至100萬元，但由於重大疾病險的保障範圍也涵蓋罹患癌症時的給付，所以也必須把重大疾病險與一次給付癌症險的保額做加總，才能了解自己萬一罹患癌症，可以一次領到多少保險金。最後一個步驟就是要補足保障缺口，鄭中安說，找出各類保單的保障缺口後，接下來當然就是要把缺口補足，這時就可以妥善地利用 年終獎金，在預算內提高保額。