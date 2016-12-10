（中央社台北10日電）今天是世界人權日，BBC中文網製作影片呼籲外界關心被中國大陸關押的維權律師。國際筆會約百位作家也聯名致信中國大陸國家主席習近平，敦促立即結束對維權人士的打壓。



BBC影片中以大陸維權律師王宇的故事為例，並配上多名被關押的大陸維權律師頭像。BBC中國事務總編輯凱瑞在片中表示，中國聲稱自己是法制社會，但被關押的都是最遵守法律的律師。



此外，報導說，儘管聯合國向中國政府關切，失蹤的大陸人權律師江天勇至今仍沒有消息。



法新社則報導，國際筆會（PEN International）作家聯盟組織全球超過約100位作家聯名致信中國領導人習近平。



在這封公開信上簽名的包括英國小說家魯西迪（Salman Rushdie）、加拿大著名作家艾伍德（MargaretAtwood），以及2003年諾貝爾文學獎得主、南非作家柯慈（John Maxwell Coetzee）。



報導說，自2012年習近平上台以來，中國異見人士被鎮壓的情況更加惡化。數百名律師，活動分子和學者被拘留，數十人被判入獄。



而大陸報紙、網站和其他廣播媒體等受到嚴格的控制和審查，中國的社交平台上有審查員巡視，許多外媒網站被封鎖。



公開信中說，「國際筆會」的分支機構「獨立中文筆會」有超過十名會員目前仍被監禁或拘留，更多會員面臨騷擾。包括「獨立中文筆會」前會長、諾貝爾和平獎得主劉曉波，他仍在監獄中服其11年徒刑，劉曉波的妻子劉霞，繼續被軟禁在北京公寓中。



公開信還提到因「分裂國家罪」入獄的前中國中央民族大學經濟學家伊力哈木•土赫提（Ilham Tohti）。他也是「獨立中文筆會」會員。1051210