（中央社台北10日電）微信公眾號「中國核能」昨天指出，供應香港電力的中國大陸廣東大亞灣核電站11月底進行維修期間，傳出主泵阻尼器洩漏。香港核電投資公司今天下午否認，表示沒有發生任何輻射洩漏事件。



香港蘋果日報引述微信公眾號「中國核能」消息指出，在廣核設計院核島所協助下，陝西特種橡膠製品公司封堵項目。



陝西特種橡膠製品在數小時內設計出密封方案，並經由大陸國家核安全局批准，在兩天內完成工裝模具製造、電器控制系統改造、膠圈生產，第3天一行3人將所有封堵工具送往大亞灣基地，密封設備於11月29日完成組裝。



報導說，現場操作環境有放射性。陝西特種橡膠製品公司有關新聞發布消息已被刪除；大亞灣網站並無披露這一事件，大陸傳媒也沒有相關報導。



但香港核電投資公司今天下午否認，表示大亞灣核電站1號機組大修期間，沒有發生任何輻射洩漏事件。



香港核電投資公司指出，工作人員是在11月16日核電站1號機組處於停機檢修狀態時，發現核島內其中一個阻尼器內的液壓油出現輕微滲漏，已經維修有關設備，並恢復正常運作。



香港核電投資公司表示，阻尼器是在發生地震時，利用液壓油來發揮緩衝作用的機械裝置，本身及液壓油均沒有放射性，不會對員工、電站及環境產生影響。



1980年代初，為了應對香港電力供應緊張的局面，大陸前水利水電部和廣東省合作，決定在香港附近修建一座核電站。最後從若干廠址中選擇深圳市大亞灣畔，取名為大亞灣核電站。1051210